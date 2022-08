«Det er den verste slutten på ferien vi kunne ha forestilt oss»

Her er hvordan du kan skjemme bort en flott ferie som et par. Mauro og hans kone Wendy, fra Genk, nøt et fantastisk opphold i Italia. Men alt ble ødelagt i går da han ankom flyplassen i Venezia for å fly tilbake til Belgia.

«Vi var på flyplassen i Venezia kl. 16.00 for flyet kl. 18.25. Klokken 19.00 fikk vi melding om at flyet var forsinket til kl. 22. Skuffelse for rundt to hundre mennesker som måtte gå ombord på samme fly til Charleroi. Klokken 20.00 , det kom en annen kunngjøring om at flyet var forsinket til klokken 22.30. Jeg hadde allerede en følelse av at flyet var kansellert og at ting gikk galt. Og ja, klokken 21.00 ble alle informert om at flyet var kansellert.» Det sier belgisk til Nieuwsblad.







Så Mauro og Wendy måtte finne et alternativ og fløy til flyplassen i Bologna på et fly som var planlagt til fredag ​​klokken 9.00. For å gjøre dette tok de et tog klokken 04.00 og en taxi. Men når de først kom dit, var det ikke så enkelt siden det nye flyet deres ble forsinket med en gang.

«De ni om morgenen var også forsinket,» fortalte Mauro våre kolleger. Endelig ser det ut til at paret endelig klarte å komme sammen igjen i morges…men i Eindhoven. «Vi er begge utslitte. Når flyet ankommer Eindhoven vil vi ikke være lenge på destinasjonen. Vi må fortsatt fra Eindhoven til Charleroi. Bilen min er der fortsatt. Så er det en annen og en halv times kjøretur til Genk ( …) uansett. Det er den verste slutten på ferien vi kan tenke oss.»