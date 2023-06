«Det er deres måte å gjøre ting på»: Lionel Messi klør PSG for å forklare sin avgang

Leo Messi har forlatt Paris Saint-Germain. Han vil ikke ha et godt minne fra hans parisiske eventyr.

To år etter at han ankom Paris under stor fanfare, dro han Lionel Messi En følelse av sløsing oppstår i lys av sammenligningen mellom posisjonen til Bulga og aktivitetene til laget under oppholdet. Angrer, verdensmesteren mater også: i et intervju med beIN Sports kommer han tilbake til årsakene til å forlate.

Han beskriver sin vanskelige vane spesifikt: «Jeg kom Paris Fordi jeg elsket klubben og jeg hadde venner i garderoben. Jeg trodde jeg kunne tilpasse meg raskere der enn på noe annet reisemål. Det var vanskelig å akseptere. Selv om jeg kjente mange mennesker i garderoben, var det vanskelig å tilpasse seg dette nye livet, spesielt å komme inn så sent og uten forberedelse før sesongen. Det er en ny klubb, nye lagkamerater, en ny spillestil, en ny by. Det var vanskelig for familien min også».

Den syv ganger Gullballens forhold til sine supportere var også steinete: «Først var det bra, mottakelsen var god. Men så begynte noen av supporterne å behandle meg annerledes. Det var tydeligvis ikke min intensjon. Dette er ting som har allerede skjedd i fortiden. Mbappe Eller Neymar. Dette er måten de gjør det på». Dette er uttalelsene som vil få folk til å snakke i hovedstaden hvis han også vil takke sine støttespillere som støttet ham til siste slutt.