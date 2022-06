Det er det, Colruyt lanserer Hjemlevering: Her er prisen

Bor du i Brussel eller Antwerpen, vil du nå kunne levere dine Colruyt-kjøp via Collect & Go. I dag, mandag, annonserte butikkjeden lansering av en hjemleveringstjeneste, som leveres av selskapets interne ansatte.

Konkret vil innbyggere i Brussel og Antwerpen kunne motta kjøpene sine hjemme hvis de legger på regningen 7 euro for leveringskostnader og 5,95 euro for å sette opp løpene. Til å begynne med vil Colruyt mobilisere rundt to dusin leveringsarbeidere, men håper å ha 50 tilgjengelig innen 2023.

«Vår hjemleveringstjeneste har som mål å være bærekraftig og ansvarlig, sosialt, miljømessig og økonomisk. For å redusere miljøfotavtrykket vårt så mye som mulig, leverer vi dagligvarer med kjøretøy som kjører på CNG.» Å bruke elektriske leveringskjøretøyer for å gjøre kjøretøyparken vår mer bærekraftig, sa kjeden i en pressemelding.

Så langt, i åtte belgiske kommuner, har Colruyt brukt Drivers-plattformen til å levere kjøp gjort på Collect & Go til den som ønsket dem. Men nå vil selskapet utvikle sin egen tjeneste, og utvide bruken av «sjåfører» i byene Louvain og Namur, som vi også vet.

Colruyts mål er klart: «I løpet av et år kan halvparten av belgiske husholdninger ha tilgang til hjemlevering».