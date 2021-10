Det er det, det er fremtiden: en oppstart markedsfører en drone som er i stand til å transportere en person med en hastighet på 100 km/t (video)

Det høres nesten ut som en science fiction-film: svenske Jetson Corporation Jetson One har blitt avduket og kommersialisert, en lett, kompakt drone som er i stand til å bære en enkelt person. En bragd verdig en futuristisk film! Jetson One kjøres med joystick, som i et videospill, men den er veldig ekte og kan nå hastigheter på opptil 102 km/t.

Jetson en er eVTOL Personlig (Red.notat, elektriske vertikale start- og landingsfly som bruker elektrisk kraft til å fly, ta av og lande) 90 kg med en maksimal effekt på 118 hk. Dette minispillet ble markedsført av det svenske selskapet Jetson Aero 21. oktober, kostnaden for dette minispillet er … 79 000 euro!

“Gjør alle til piloter”

For eVTOL-spesialister drives den av 8 elektriske motorer. Det er et rett UAV-type multirotorhelikopter, med åtte koaksialt monterte propeller på fire armer. I følge skaperne av fremtidens maskin lader dens åtte kraftige elektriske motorer raskere enn en mobiltelefon. Utstyrt med flere sikkerhetsinnretninger, inkludert et redundant fremdriftssystem og en ballistisk fallskjerm, håper oppstarten å oppnå dette. “Tyveri er innen alles rekkevidde.”

“Vårt oppdrag er å gjøre flyging tilgjengelig for alle. Jetson ONE er et elektrisk helikopter som du kan eie og fly. Vi har til hensikt å gjøre alle til piloter.”medgründer Peter Turnstrom forklarte i en pressemelding.

Allerede utsolgt for produksjon i 2022