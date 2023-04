«Det er dobbel straff»: Gale Pedri slår ut mot graven skjending av Gaspard Ulliel

Et overbevisende vitnesbyrd. I en fullstendig annonse for boken hans i form av et kjærlighetsbrev med tittelen På tide å si hadeGaëlle Pietri snakket på «C à vous» denne onsdagen om den «doble smerten» hun har opplevd siden hennes tidligere partner Gaspard Ulliel døde i en skiulykke i 2022.

Den tidligere modellen ble invitert til å kommentere et langt fra uskyldig sitat fra boken hennes: » Døde mennesker har ikke noe privatliv Gaspard, en av tingene jeg lærte «. Som svar på Anne-Elisabeth Lemoine beskrev Gaëlle Pietri en urovekkende scene som ble opplevd på Père-Lachaise-kirkegården der skuespilleren ble gravlagt. Det sies at avfolkning er nødvendig når vi står overfor døden og vi har ikke krav på denne avfolkningen når det gjelder kjent personlighet. Hun beskrev spesielt øyeblikket da to unge kvinner ba henne «presse» for å «ta et bilde av seg selv med graven» til skuespilleren i bakgrunnen. Gaspard Ulliel: De lidenskapelige ordene til sønnen Orso dukket opp dagen han døde Gaëlle Pietri forteller fortsatt om denne pinlige historien som skuespillerens mor opplevde, fortalte en kvinne: «Men jeg er hans største fan, hvem er du til å rense graven?». «Jeg er moren hans», hun svarte. » Vi kan le av det fordi det virker helt grotesk, men vi takler det i sorg «, detaljer Gaëlle Pietri. » En persons sorg er en dobbel straff. Det var det jeg prøvde å skrive i boken min. Vi sier at vi trenger avfolkning når vi står overfor døden, og vi har ikke rett til denne avfolkningen når det gjelder kjent personlighet». Og Gaëlle Pietri legger til.