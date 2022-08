«Det er en del av sporene som spilles»

Flandern bestemte seg for å bestille nye bygninger og omfattende renoveringer for å inkludere større regnvannstanker. Et tiltak begrunnet med klimaendringer, og det faktum at vi nå står overfor lange perioder med tørke og styrtregn. Legg også merke til at eksistensen av slike sisterner er Nyttig i flomkontroll.

«Derfor har det en «buffrende» effekt. Dette vannet brukes gradvis og dette reduserer mengden vann som når elver eller bekker på en gang i kritiske perioder.»

➜ I den nordlige delen av landet, som i Brussel, er regnvannstanker allerede påbudt i nye hjem, Slik er det ikke i Vallonia.

En kommune av fem vilkår for å gi planleggingstillatelse for tilstedeværelse av regnvannstank: Og belønninger er mulig

!