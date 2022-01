“Det er en enestående opplevelse som matcher de nye bruksområdene”

TF1-gruppen, som inkluderer flere kanaler inkludert TF1 og LCI, vil lansere TF1 INFO, et nytt digitalt tilbud som spesifikt vil tilby personlig tilpassede nyheter, skreddersydd til brukerens smak når det gjelder nyheter.

Som et resultat av den fullstendige overhalingen av gruppens digitale økosystem, vil den fra og med 24. januar samle alt innholdet på nettstedet, applikasjonen og sosiale nettverk, for forenklet bruk av informasjon.

Gratis, dette torsdagstilbudet har som mål å være mer rettet mot nye måter å konsumere nyheter på, spesielt for å tiltrekke seg yngre mennesker.

“Vi må tilpasse oss de nye bruksområdene,” bemerket Thierry Thuillier, visedirektør for informasjon for TF1 Group. “Nesten syv av ti franskmenn får informasjon gjennom telefonene sine,” la han til. Fra denne refleksjonen ble ideen om selektive nyheter født, som kunne genereres når som helst.







JT og algoritme

“Det er en enestående opplevelse som tilsvarer nye bruksområder der ikke alle har tid til å se nyhetene fullt ut,” forklarte Yanni Khazar, journalist ansvarlig for innovasjon innen informasjonshåndtering fra TF1 Group torsdag.

Denne personlige nyheten vil fungere via en algoritme som vil gi brukeren et objektivt valg av typen informasjon de foretrekker (sport, politikk, etc.). Den vil deretter utarbeide en “spilleliste med ti aktuelle emner”, i prioritert rekkefølge som vil komme fra TF1- og LCI-utgivelsene.

“Algoritmen lytter til brukeren. Den tilbyr ham innhold han liker, men tilbyr ham også nye ting. Hvis han for eksempel ikke sjekker “internasjonale nyheter”, men spør om situasjonen i Afghanistan, vil algoritmen gi ham innhold om den.”