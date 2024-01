«Det er en kolossal turistfelle»: Cédric Crolette slår tilbake etter å ha tilbudt halvtom Galette des Rois for €55 (VIDEO)

Stjernen til parisiske konditorer er tilbake i trådkorset etter å ha ærekrenket internettbrukere i desember i fjor ved å legge ut et mye utskjelt juleinnlegg i form av en omtrentlig snømann. Grunnen? Kongen hans er kake. Faktisk hadde influenceren Eduard Gusine den ubehagelige overraskelsen å oppdage at det han kjøpte for €55 faktisk var halvtomt.

«Slik svindel i denne skalaen»: Cedric Crolette blir ødelagt på Internett for sin julerekord «Men vent, det er ingenting der! På den annen side gjør folk narr av meg! Det er galskap. Det er galskap inni, det er halvfullt…», kunngjør han svært overraskende foran kameraet etter å ha delt kaken sin i to og vist den til objektivet. Det var nok til å gjøre nettet gal da influenceren oppdaget at hun var veldig fin og vakker til tross for at hun overkokte ordene. Igjen kritiserte mange internettbrukere konditoren for hans falske priser og rettet fingeren mot alle som besøkte stedet hans. «Cédric Grolet er en turistattraksjon, ikke noe mer…»; «Det er overvurdert til døden»; «Det er en gigantisk turistfelle», leste vi under influencerens video som tidligere ble mye delt på Twitter av X.