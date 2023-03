«Det er en tragedie», «byen min er ikke mer»: Mississippi ødelagt av tornado som dreper minst 23

«Byen min er ikke lenger»

Ricky Cox, eier av et frøselskap i Rolling Fork, fortalte AFP på telefon. «Å komme inn i byen er komplisert» I går kveld.

I mørket er det ikke lett å vurdere skaden, men i de tidlige morgentimer, «Det er verre enn jeg trodde»La denne 61 år gamle mannen være i fred.

«Jeg vet at to venner mistet livet», Det er en orkan «Rett slag» Hjemmene deres, forklarer han.

På CNN sa Eldridge Walker, ordfører i Rolling Fork: «My city is no more».

Ifølge byrådsmedlemmet ble flere ofre funnet og fjernet fra ruinene i hjemmene deres og fraktet til sykehus for behandling.

«Du kan endre ødelagte hus, men du kan ikke forandre et liv»sa Eldridge Walker igjen.

«Tapene vil føles for alltid i disse byene.»Guvernør Tate Reeves tvitret og ba om bønner for ofrene og deres familier.

Ifølge ABC døde minst 13 mennesker i Sharkey County, tre i nabolandet Carroll County og to i Monroe County.

Separat fortalte en politimann i Silver City, Humphreys County til ABC at en politimann hadde dødd.

«Utholdenhet»

«I 45 sekunder til et minutt var det en lyd som et tog; så var det over»Woodrow Johnson, en lokal tjenestemann i Humphrey County, fortalte CNN om tornadoen.

Visuelt rørt sa han at han mistet hjemmet sitt.

«Vi er sterke, holder ut og spretter tilbake»Woodrow Johnson la til.

MSEMAs Mallory White fortalte den lokale stasjonen WJTV at «prioriteringen på dette tidspunktet» er «å holde folk i live og trygge og finne folk for å bekrefte at de er trygge.»

Tornadovarsler ble utstedt for flere fylker i Mississippi fredag.

Fra 14:48 lørdag (0748 GMT), sa National Weather Service (NWS) avdeling i Jackson, Mississippis hovedstad. «Syklonklokke løftet over det berørte området».

«Friske byger og andre tordenvær forventes i vårt område»Han tvitret og nevnte det«De er kanskje ikke så sterke som spådd».

Dette værfenomenet, interessant siden det er vanskelig å forutsi, er relativt vanlig i USA, spesielt i de sentrale og sørlige delene av landet.

Fra desember 2021 har omtrent 80 mennesker omkommet av tornadoer som har rammet Kentucky.