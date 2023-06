«Det er et unntakstilfelle»: Belgia lider av røyk fra voldsomme branner i Canada

Dampene beveger seg for tiden over Atlanterhavet og skal nå Belgia denne onsdagen, ifølge Copernicus-modeller. Det interregionale miljøbyrået (Céline), som er ansvarlig for å overvåke luftkvaliteten i Belgia, går god for virkningen av disse overskyede himmelen.

«Dette er hovedsakelig skyer i høye høyder og har ingen betydelig innvirkning på bakkens luftkvalitet,» Vitenskapelig samarbeidspartner og Céline-talsperson Philipp Mattes forklarer. «Dette er en eksepsjonell begivenhet, men vi hadde allerede en lignende opplevelse da røyken fra brannene i California nådde Europa i september 2020. Det er utrolig når du ser på satellittkartene, men påvirkningen på luftkvaliteten er ikke primær. Betydelig.

Celine overvåker kontinuerlig luftkvaliteten på daglig basis og gir varsler hvis terskler for fine partikler overskrides i en region av landet eller over hele landet.