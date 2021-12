«Det er for mye»: De som avviser boosterinjeksjonen er vaksinert

Fra 15. januar må alle voksne begrunne å få boosterdose syv måneder senere enn før, ellers vil passet deres være ugyldig.

Tredje dose? “Det er ingen tvil om det,” “det er for mye,” sa Kevin Perot, 27, for sin del.

Denne ambulansesjåføren i Montmartin-sur-Mer (Normandie), som ikke har noen antivaxo- eller antipazo-plikt, ønsker å stoppe arbeidet “til ting roer seg” og vurderer allerede å ta “omskolering” i områder der helsepasset ikke er påkrevd. .

Han angrer på at han tok to doser. «Leveforholdene er ikke mye lykkeligere enn en person som ikke er vaksinert og jeg har ikke mye frihet: de tvinger meg til å bruke maske og jeg må isolere meg hvis jeg kommer i kontakt», sukker han.

“Bare fordi immunforsvaret vårt svekkes, ønsker de å vaksinere oss igjen, men det betyr ikke at det vil forsvinne,” sa Dominic, en 70 år gammel innbygger i Angula.

Siden 15. desember har QR-koden han har brukt i TousAntiCovid gått ut på dato. Hans preferanse: å skyve tidsfristen for vaksineforsterkeren så mye som mulig fordi han ikke så en «umiddelbar fordel». To doser er nok til å beskytte henne, men hun sier hun er i «utmerket form».

I tillegg, hevder han, anbefaler Verdens helseorganisasjon (WHO) å vaksinere fattige land som en prioritet, så hvorfor skulle jeg være vestlig?

Utsiktene til en vaksineforsterker opprører også Loïc, en 24 år gammel student i økonomi. To doser “plaget” ham aldri, og han var “til fordel” for installering av vaksine og helsepass. Men siden han hørte om den tredje dosen, har han blitt «overrasket over spenningen» i narkotikagruppene.

“Det er påminnelser for alle de andre vaksinene, men her er det veldig nært. Det er overdrevet. Vi må stoppe denne helvetesirkelen. Med denne hastigheten kan vi gå opp til 20 doser!”

Kevin, Dominic og Loic sier at de er bekymret for bivirkningene av å bruke forskjellige vaksiner avhengig av boostere og injeksjoner.

I Frankrike må boosteren lages med en mRNA-vaksine (Pfizer-BioNTech eller Moderna), uavhengig av hvilken vaksine som brukes under den første dosen.

“Gjenopprett immunitet”

Pr. Elisabeth Bouvet, leder av den tekniske komité for vaksiner ved Høykommisjonen for helse (HAS), ber om at det beste forsvaret mot Omicron-varianten for de vaksinert med AstraZeneca- eller Janssen-vaksinen er å “legge til dosen av Messenger RNA-vaksinen “.

“Ved booster multipliseres sikkerhetsfaktoren med fem”, takket være tilstedeværelsen av “80 til 90%” nøytraliserende antistoffer (“20 til 30%” i dobbeltdosevaksiner). “Dette er et sentralstimulerende middel som alle trenger. Det hjelper å gjenopprette immuniteten til Omicron. Der, faktisk ikke nøl, du bør vaksineres!”, insisterer eksperten.

Merriam ønsket å vente “minst et år med å huske som en liten feber”.

“Under min andre dose rystet bivirkningene meg: feber, håndsmerter, sterk tretthet … jeg vil ikke bli frisk av det,” sier den 32 år gamle selvstendig næringsdrivende.

Men bookingen hennes for den tredje dosen kunne økes raskere enn hun ønsket. Av en enkel grunn: “Jeg vet ikke om jeg kan overleve uten helsepass …”

I Frankrike ble rundt 16,7 millioner boosterdoser administrert per 15. desember, ifølge offisielle data. Helseminister Oliver Warren mener «20 millioner innen jul».