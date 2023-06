«Det er fortsatt for tidlig å snakke om det, men ….»

Sayane har skjønt noe veldig viktig for henne: «Etter bilulykken min i februar våknet jeg og la meg med meg selv og innså at jeg ville dø alene. Jeg gjør ikke dette for en mann, bare for meg. »

kjæreste

Etter ulykken hennes ble Cheyennes forhold til sin daværende kjæreste til et mareritt. De skilte seg også. Men i dag fant hun et smil igjen med en annen mann: «Jeg mistet meg selv en stund, men jeg fant håpet mitt i livet og kjærligheten. Det er fortsatt for sent å snakke om det, men jeg dater en jeg har kjent for lenge.

Hvis hun ikke sier mer foreløpig, kan hun formalisere forholdet gjennom sine sosiale nettverk når hun er klar.