Det er fortsatt ingen båt på den «uendelige» reisen, og slutten kan aldri seiles

For noen uker siden kom cruiseoperatøren Life at Sea med en helt vanvittig plan: Sett opp en reise som skulle vare i minst 3 år for å gå verden rundt. På reiseruten: 7 kontinenter, 140 land og 382 besøkte havner. For å kjøpe disse lange feriene, må du betale €36 000 per år i minimum tre år.

Men siden ikke alle interesserte kunder kunne gå ombord på den planlagte datoen, satte selskapet opp en enda mer bisarr plan: passasjerer kunne gå ombord når de ville, så lenge de betalte €36 000 per år (i minimum 3 år). Skipet vil fortsette å seile. «Never Ending»-skipet ble født. Merkeligste cruise: Airpark… 36 000 euro i året for livet på en rutebåt 1. november er når de heldige rike får forlate Istanbul. Men avgangen er kompromittert ettersom Life at Sea for øyeblikket ikke har noen båter tilgjengelig. Selskapet skulle ha fullført kjøpet av skipet i september, men ifølge CNN har det ikke skjedd ennå. Denne situasjonen skaper bekymring blant potensielle cruisereisende, intervjuet av CNN: «Det er morsomt»En mann som betalte €100 000 for å gjøre drømmen sin til virkelighet sa:Jeg skammer meg over å bli lurt. « Mer dramatisk forklarte en annen person at han hadde solgt hjemmet og virksomheten sin for å seile verden rundt: «Fra 1. november blir jeg arbeidsledig og hjemløs. I hodet mitt tenker jeg allerede på en plan for å finne et sted jeg kan bo en stund. På Life at Sea sin side ønsker vi å være optimistiske. Kendra Holmes, administrerende direktør i cruiseoperatøren, uttrykte tillit til at skipet ville gå i tide. READ Sørvest-Europa fortsatt kveles og brenner: "Det føles post-apokalyptisk, det er bekymringsfullt" Skipet er en buzz! Belgierne logger flest ferier til sjøs