Det er fremsatt mange klager mot Proximus

JegTelekommunikasjonsmeglertjenesten rapporterte i sin årlige rapport torsdag at den omfattende utbyggingen av Proximus sitt nye fiberoptiske nettverk har ført til mange og varierte klager.

Ombudsmannen erkjenner imidlertid at utvidelsen av denne teknologien er et storstilt prosjekt som uunngåelig fører til et visst antall klager og «en nesten konstant søken etter en balanse mellom ulike rettigheter og interesser som noen ganger er vanskelig å forene». I fjor mottok den 155 klager på fiberoptikk og nesten alle av dem knyttet til Proximus, som for tiden er opptatt med den største landsdekkende børsnoteringen.

Meklingstjenesten er en klageinstans. Bare hvis klageprosedyren med operatøren selv ikke resulterer i en løsning, kan forbrukere ty til det.

Les også Proximus mistenker misbruk av en dominerende stilling i forbindelse med Edpnet-oppkjøpet

Ifølge årsrapporten ser det ut til at Proximus ikke alltid respekterer reglene. Dermed bemerker megleren der at han jevnlig blir kontaktet av forbrukere som klager på forretningspraksis der «denne operatøren på en eller annen måte tvinger dem til å bytte til fiber». Selskapet vil ikke alltid nevne angreretten (som tillater kunden å si opp abonnementet) når det er lovpålagt å gjøre det.

Fiberoptikk-abonnement er ofte dyrere enn eldre abonnement. «Det er derfor viktig at Proximus er åpen og ærlig overfor abonnenter om de økonomiske konsekvensene av å bytte til fiber,» sa meglertjenesten.

Gamle kabinetter som er avhengige av kobbernettet er vanligvis umulige å reaktivere. På det meste klarer ombudsmannen å forhandle seg til en reduksjon til fordel for klageren for en periode på 12 måneder. Så prisøkningen er midlertidig utsatt.