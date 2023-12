Det er funnet rester av skip eldre enn vikingene i Norge

Nylig har forskere identifisert et eldgammelt forlis i Norge. Det kan være den eldste som er oppdaget til dags dato.

I fjor sommer ble arkeologer interessert i restene av Herlaxhagen, et skip ankret opp på øya Lega i Norges Trøndelag. Fra sin høyde på 60 meter, Denne båten er kjent for å være en av de største begravelsene i Skandinavia, men også for å være det siste hvilestedet til King Harlock. Sistnevnte styrte kongeriket Namdalen sammen med kong Rollog i middelalderen før de forsvant under Harald I av Norge. For å lære mer om skipet brukte arkeologer dets bevarte treverk for å datere det ved hjelp av radiokarbonanalyse. Som forskere avslørte i en studie, rapporten Direkte vitenskapSkipet ville ha vært Bygget før 700 e.Kr VikingtidenDet strakte seg fra 793 til 1066.

En nøkkelfunn for å forstå før-vikingen

Dette er åpenbart en viktig oppdagelse for forskere, som nå kan forstå litt mer om før-vikingen. «Originaliteten til denne tumulen ligger i den tidlige dateringen av en båtbegravelse»Geir Grønnesby, prosjektleder ved Vitenskapsmuseet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), forklarer. «De tidligste skipsbegravelsene er datert til slutten av 800-tallet. Funnet er med på å bygge bro mellom den skandinaviske tradisjonen med å begrave mennesker i båter og den berømte oppdagelsen av Sutton Hoo i England», han legger til. Ifølge eksperten tyder resultatene av denne nye studien på at norsk maritim aktivitet startet mye tidligere enn man kunne forestille seg. «Det er også bemerkelsesverdig at funnet ble gjort lenger nord enn mange kjente monumentale skipsvrak.»Før du fortsetter Mr. Cronesby sier: «Det forteller oss det også Maritim spesialisering og kontakter over store områder var vanlig allerede før vikingtiden.«

Disse gjenstandene ble tidligere funnet på skipet

På 1700-tallet var området der Herlockshagens levninger ligger allerede gravd ut flere ganger. Som rapportert Direkte vitenskapGamle beretninger nevner at det ble funnet mange gjenstander der, inkludert Jernspiker, dyrebein, en bronsekjele, en del av en vegg, Et skjelett Sitter med et sverd Eller et lag med trekull. Dessverre den norske avisen Nyheter om vitenskap og teknologi Han husket at disse gjenstandene gikk tapt på 1920-tallet. Til tross for alt ønsker forskerne å fortsette sine analyser for å få en nøyaktig idé om opprinnelsen til skipet og dets funksjon.. «Fordi vi ikke søkte gjennom hele skipet, er det vanskelig å si hva det ble brukt til.»Før han avslutter, understreker Keir Kronesby: «Skip slik vi kjenner dem blir sett på som krigsskip som brukes til plyndring og krig. Vi vet at varebytte må ha vært viktig på denne tidenOg det mest logiske er at varene ble fraktet langs kysten med båt.»

