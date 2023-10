«Det er i dag mulig for den israelske ambassadøren å sette FNs verdighet til side»

Utenriksminister Eli Cohen reagerte umiddelbart på disse rapportene og sa i X at Mr. indikerte at et planlagt møte med Guterres ville bli avlyst. «Etter massakren 7. oktober er det ikke lenger rom for en balansert tilnærming. Hamas må utslettes fra jordens overflate! «, skrev han. Israels ambassadør til FN, Gilad Erdan, kunngjorde at den jødiske staten ikke lenger ville gi visum til tjenestemenn sendt av FN som en del av humanitær hjelp. Sistnevnte la tilEn generalsekretær som søker rettferdighet for det grufulle blodbadet her, kan ikke sitte på kontoret. Det faktum at han fortsetter å inneha denne stillingen hver dag er skammelig og beviser at FN ikke har rett til å eksistere.

Analyse av situasjonen med Olivier Corton, professor, jurist og ekspert i folkerett ved ULB.

Hva var din reaksjon på Gilad Erdans uttalelser? Synes du dette er rettferdig?

Som generalsekretær vil Antonio Guterres representere de tre hovedorganene i FN: Sikkerhetsrådet, Generalforsamlingen og Den internasjonale domstolen. Israel kan ikke rettferdiggjøre brudd på internasjonal humanitær lov i Gaza, ettersom Hamas har sagt at de reagerte på tidligere brudd på internasjonal humanitær rett på Vestbredden og Gaza. FN på bakken ba om en humanitær pause i strømmen av mat, medisiner og alle grunnleggende varer til Gaza. For en som forsvarer folkeretten er Guterres sine uttalelser ganske forutsigbare.

Guterres» påstand om at Hamas» aktiviteter ikke er enestående kan ha gjort Israel sint. Generalforsamling og FN Han kontekstualiserte hendelsene 7. oktober i forhold til statusen til Israel og Palestina, de to statene legitimert av resolusjoner vedtatt av Sikkerhetsrådet. I henhold til folkeretten har Israel okkupert de palestinske områdene i flere tiår. Derfor er det nødvendig å løse dette problemet for å få slutt på konfliktene. For å løse okkupasjonsproblemet må vi respektere folkeretten ved å avslutte okkupasjon og kolonisering, samtidig som vi garanterer Israels sikkerhet innenfor 1967-grensene. Hvis vi går denne veien, vil flertallet av stater i verden støtte Israel.

Kort sagt, etter min mening er Israels representant faktisk det viktigste medlemmet av FN. Generalsekretæren later som han blir overrasket når medlemmene røper hva de sier. I 2004 ble FN Den internasjonale domstolen erklærte Israels okkupasjon av de okkuperte palestinske områdene ulovlig og israelsk kolonisering ved å kreve riving av muren, samtidig som den avviste Israels forsvarsargument. Domstolen har nå beslaglagt en annen anmodning om en uttalelse fra generalforsamlingen, nesten 20 år etter dens uttalelser, for å fastslå de juridiske konsekvensene av fortsatt manglende etterlevelse av uttalelsen.

Hvorfor så mye lidenskap for Israel? Risikerer ikke dette å isolere landet?

USA, Frankrike, lederen av EU-kommisjonen og andre mektige land støtter Israel fullt ut. For eksempel tror jeg i det minste ikke at det er noe vesentlig press på Israel om ikke å betrakte Gaza som et militært mål. På Vestbredden, siden 7. oktober, har dusinvis av dødsfall skjedd og mange palestinere har blitt drevet fra hjemmene sine slik at bosettere kan bosette seg. Alt dette med ubetinget støtte fra sine partnere. FN Hvis Israel tillater seg å bruke et slikt språk i nærvær av generalsekretæren, så lenge dets allierte støtter det, må det tro at det ikke risikerer noe.

Hvilke reaksjoner bør vi forvente fra det internasjonale samfunnet? Har Antonio Guterres gått over en grense med disse uttalelsene?

Den israelske ambassadøren sier at hans mening er underlagt frihet. Man kan spørre seg, hva sier en regjering til oppsigelsen til FNs generalsekretær? Jeg kjenner ikke til noen slike tilfeller tidligere. Det er Israels rett å ønske at Antonio Guterres skal gå av, men jeg tror ikke dette vil ha noen innvirkning på hans posisjon. Juridisk ser jeg ikke hva han står i fare for, siden han ikke har begått faglig uredelighet. Hans rolle som representant for FN er å publisere organisasjonens beslutninger, minne om folkeretten og arbeide for fred. For å gjøre dette må den legge vilkår for fred og vise til internasjonale rettsprinsipper fastsatt av FN-organer. Hva gjorde han?

På sin side erklærte Erdogan det motsatte «FN I stedet for å få slutt på blodsutgytelsen og garantere en våpenhvile, forverrer Sikkerhetsrådet krisen med sin ensidige holdning. Det virker umulig for en organisasjon som observerer den kollektive straffen som er pålagt befolkningen i Gaza å være et håp for menneskelighet og fred.«Hva er din reaksjon på denne uttalelsen?

«Dobbeltstandard»-argumentet ble allerede brukt da Irak invaderte Kuwait i 1990. Noen kritiserte embargoen mot Irak da Israel okkuperte Palestina. Forhandlingene om den nye verdensordenen som ble etterlyst på den tiden, erklærte at heretter ville alle respektere folkeretten og at Sikkerhetsrådet endelig ville ta ansvar. Det var Oslo-avtaler, men vi har sett slutten på det. De ble ikke brukt, og siden den gang har kolonialismen vokst betydelig i de palestinske områdene. Den israelsk-palestinske konflikten er et typisk eksempel på FNs feil. For tiden har Sikkerhetsrådet utstedt resolusjoner som ligner på Generalforsamlingen og Den internasjonale domstolen, og FN. Det er vanskelig å bestemme hvilke videre skritt som skal tas. I en virkelig lovstyrt verden ville det være et kart over delingen av Israel og Palestina fra 1948. Men alle har forlatt denne planen til fordel for en tro og pragmatisme. Selv om problemet er gammelt, lar det nye kapittelet i denne konflikten, som kommer etter krigen i Ukraina, oss snakke om FNs legitimitetskrise, og vi begynner å tenke mer på om makten er eller ikke. Det har ikke blitt en normal måte å løse konflikter på. Alt tatt i betraktning er det i dag mulig å kaste FNs verdighet til side, som med den israelske ambassadøren, noe som er vanskelig å akseptere.