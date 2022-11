«Det er ikke bare økonomi»

Nicholas Ruskin var æresgjest på La Tribune på RTBF denne mandag kveld. Faktisk svarte Standard Player, som skinte igjen sist helg med Kakerlakken, på spørsmål fra Vincent Langandries og spaltistene hans uten sjargong.

«Etter ankomsten til Ronny Deila, er jeg veldig glad for å forsvare og starte bakfra», forklarte han etter å ha diskutert episoden om de røde djevlene, som drømmer om å spille som trener med Roberto Martinez. Cup i Qatar.

Kontraktsforlengelse

Ruskin har vært i fulle forhandlinger med klubben siden kontraktslutt på bredden av Meuse. – Vi gjenopptok diskusjonene. Går bra, går videre. Diskusjoner er alltid konstruktive. Klubben vet hva jeg forventer, ikke nødvendigvis i form av lønn, men i forhold til andre forhold som finnes i en fotballspillers kontrakter.

Han håper tilsynelatende at filen blir lukket snart. «Ligalederne tok seg god tid i begynnelsen av året. Og de to foregående årene også. Når du er ung i klubben, får du to år uten å fornye kontrakten du signerte som 17-åring og du har spilt nesten 92 kamper, kanskje det er litt langt. Nå er vi i en situasjon jeg ikke liker. Jeg prøver å gjøre mitt beste slik at vi kan finne et kompromiss sammen.

Han drømmer om Premier League

«Å forlate standarden kan være følelsesmessig vanskelig, selv med gjeld,» sier hun åpenhjertig. «Men som fotballspiller vil du alltid se hva som skjer ovenfor, oppdage andre kulturer, andre konkurranser. Jeg har drømmer og håper å oppnå dem, jeg har vært en elsker av Premier League siden barndommen.

Uansett hva som skjer, vil konstanten i hjertet hans, verdsatt av støttespillerne, forbli for alltid. «Min store drøm er å bli mester med Rouch. Vi er ikke langt unna en tittel i den belgiske cupen, det er ikke en konkurranse å snappe».