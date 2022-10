«Det er ikke sant, du er ikke sterk»: Michael Goldman gjenskaper Leia etter vurderinger

Onsdag er det vurderingsdag på Star Academy. Mens noen studenter strålte foran juryen, gjorde andre dessverre noen feiltrinn som kunne gi dem en plass på Château de Dummary-les-Lies. Som vanlig annonserte Michael Goldman navnene for uken på kvelden. Denne lørdagen er de ikke to, men risikerer eliminering. Navn faller: Senso, Julian, Ahseen og Stanislaus. Gikk over for å bli navngitt, Leah ble kuttet av regissøren som fant henne for lav under vurderingene. ««Jeg er sterk«. Men det er ikke sant, du er ikke sterk«, sier han før han legger til:»Du må bare fortsette og jobbe litt hardere.«Kjente ord»Oppvokst«Leah.

Bonusens programmering avslørt

De ikke navngitte kandidatene finner ut hvem de skal synge med på Prime Day denne lørdagen. Veronique Sanson skal synge med Chris og Paula, Jazz med Carla, Louise og Anisha, Tom Gregory med Enola, Keen’V med Chris og Carla. , Hyphen Hyphen med Chris og Jims med Diana og Enola. Leah og Diana vil få muligheten til å dele en duett av Celine Dions «In Another World». Paula vil få en sjanse til å foreslå en dansescene. Tittelen hun forsvarer er: «Let Me Dance».