Det er ingen endring i Belgia, Sør -Europa er mer grønt

European Center for Disease Control and Prevention har gitt ut et oppdatert kart over Europa. Landet vårt har samme farge.

Kartet over European Center for Disease Control and Prevention (ECDC) i Brussel endret seg fra mørkerød til rød i forrige uke. Det er fortsatt det samme som Flandern og Walonia i henholdsvis oransje og rødt.

ECDC publiserer et europeisk kart hver torsdag basert på antall infeksjoner og andelen positive tester de siste 14 dagene. Den kommer i fire farger: grønn, oransje, rød og mørk rød.

En del aksepterer rødt i to tilfeller: hendelsen, som representerer antall nye tilfeller per 100 000 mennesker på 14 000 dager, svinger fra 75 til 200, når den positive frekvensen er større enn 4% eller mellom 500 og 500, uavhengig av den positive forhold. Det positive forholdet brukes når den oransje fargen er mindre enn 50% med et positivt forhold på mer enn 4%, når hendelsen er mellom 50 og 75 og når det positive forholdet er over 1% eller når hendelsen er mellom 75 og 200 . Er mindre enn 4%.

Frankrike og Spania grønnere. På den annen side, vær forsiktig i Luxembourg, som har blitt rød. Øst -Europa som Norge og Finland blir mørkere og mørkere.