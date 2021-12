Det er ingen kamp for Omicron eller vaksinen

Nye aktiviteter, nye rapporter og høydepunkter: Oppdateringer om den siste utviklingen i Kovit-19-epidemien over hele verden.

Julesky med infeksjon

Milliarder av mennesker feiret jul på lørdag, og forstyrret festligheter for andre år på rad på grunn av Govt-19-epidemien.

Mer enn 5600 flyvninger ble kansellert, spesielt av flyselskaper, og tusenvis av flyvninger ble forsinket over hele verden. Omicron-varianten forstyrrer reiser denne høytiden.

I London er det ingen våpenhvile for vaksinering

I møte med den meteoriske spredningen av Omicron-varianten i Storbritannia, gjennomføres regjeringens tilbakekallingskampanje i en enestående hastighet, og tar ikke juleferien.

Bestilt av statsminister Boris Johnson Felles mobilisering for å gi en boosterdose til alle voksne i Storbritannia Innen utgangen av året.

Mer enn 32 millioner mennesker har allerede dratt nytte av denne tredje dosen, eller 56 % av de i alderen 12 år og over, nærmer seg en million injeksjoner om dagen.

Det høyeste antallet tilfeller på 4 måneder i Kina

En ny koronainfeksjon ble bekreftet hos 140 personer i Kina lørdag. Maksimalt antall ikke til stede på fire månederMyndighetene prøver å kontrollere epidemien i flere områder, inkludert byen Xi’an, hvor millioner av mennesker er innesperret og mest forurenset.

Kina, som så langt har brakt epidemien på sin jord og registrert kun to dødsfall i løpet av halvannet år, er i høy beredskap når de forbereder seg på å arrangere OL i februar og holde vinter i hovedstaden Beijing.

Sion-saker har så langt spredt seg til fem andre byer, inkludert Beijing, noe som vekker frykt for spredningshastigheten, ifølge statlige medier.

Omigron dominans eller Portugal

Omigron er varianten Dominert i Portugal (61,5 % av tilfellene) annonserte Generaldirektoratet for folkehelse (DGS) fredag ​​at landet hadde registrert et rekordstort antall nye Govt-19-saker innen 24 timer fra slutten av januar.

Død på intensiv og sykehusinnleggelse”Stall“.

Mer enn 5,39 millioner dødsfall over hele verden

Epidemien har drept minst 5 391 404 mennesker over hele verden siden slutten av 2019, ifølge AFP offisielle kilder ved GMT klokken 11 lørdag.

Totalt sett hadde USA (816.436), Brasil (618.392), India (479.520) og Russland (302.250) det høyeste antallet dødsfall.

Blant de hardest rammede landene har Peru den høyeste dødeligheten sammenlignet med sin egen befolkning, etterfulgt av Ungarn og Bosnia.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at antallet dødsfall direkte og indirekte knyttet til Govt-19 kan være to til tre ganger høyere enn den offisielle rekorden.