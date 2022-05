Det er ingen plastboks for disse matvarene!

Gode ​​gamle Tupperware eller lignende er så praktiske at vi ikke tenker et sekund på at disse plastboksene kan ha noen feil.

Noen matvarer blander seg imidlertid dårlig med plastemballasje: den raske utviklingen av bakterier, maten som ødelegges raskere, smaken som forringes … noen feil kan føre til forgiftning! Her er fem produkter som bør oppbevares kaldt i en glasskrukke

rått kjøtt : Ikke oppbevar den i en plastboks, den vil utløpe raskere som vil spre bakterier. Det er bedre å legge det på en tallerken, dekke det med matfilm og spise det likevel veldig raskt.

røkt laks: Han liker ikke plasten i matbokser i det hele tatt: lukten vil bli mye sterkere og til og med teksturen vil endre seg og bli «myk». For ham er aluminiuminnkapsling å foretrekke. Og vi spiser det veldig raskt også.

rå grønnsaker Det vil også bli for mykt i etuiet (eller lignende) og vannet som slippes vil føre til at det mister smaken.

Ost. Det finnes ostebokser i plast spesielt designet for myke eller harde (ventilerte) oster. Men hvis du ikke har en, ikke erstatt den med en plastboks, den skal puste og ikke lide av fuktighet. Bare i tilfelle kan du legge et ark eller to silkepapir på bunnen og en timiankvist for å kutte lukten, denne metoden kan fungere i noen dager.

egg. Vi kjenner dem, de kan raskt bli til et reir for bakterier som e.coli eller salmonella, når de er tilberedt, oppbevar de i skallet i kjøleskapet og spis dem raskt.