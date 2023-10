Det er kaos etter en dødelig eksplosjon på et sykehus i Gaza

Massakren kom tirsdag kveld, ti dager etter at Hamas utførte en rekke angrep mot israelere, og høstet internasjonal fordømmelse da begge sider i konflikten nektet ansvaret og fordømte den som en ny «krigsforbrytelse».

Israel avklarte onsdag morgen at deres militære ikke skjøt noe «land, sjø eller luft» mot Al Ahli sykehus. I sin sak insisterte IDF på at det ikke var noen strukturelle skader på bygningene eller et krater, noe som ville være en signatur på luftbombardement. En defekt rakett skutt opp av Islamsk Jihad antas å ha falt ned på sykehuset ved et uhell og eksplodert, og blitt til en brannbombe. «Mye av denne skaden ville vært forårsaket av fremdrift, ikke bare krigsskipet., kunngjorde den israelske kontreadmiralen Daniel Hagari under en morgenpressekonferanse organisert kort tid før Joe Bidens ankomst til Israel. Den amerikanske presidenten gjentok denne versjonen basert på informasjon fra Pentagon.

Ifølge IDF har omtrent 450 palestinske raketter som ikke klarte å antennes landet på Gazastripen de siste elleve dagene.

En kirkegård som en skytebane

På sin X-konto (tidligere Twitter) sa det israelske militæret at det også hadde avlyttet deler av en telefonsamtale. To Hamas-agenter diskuterer en islamsk Jihad-avfyrt rakett som falt fra en kirkegård bak et annet sykehus. «Gud, han kunne ikke finne et annet sted å eksplodere.»sa en av de to samtalepartnerne.

Den palestinske myndighetens president Mahmoud Abbas fordømte angrepet.Et forferdelig blodbad kan ikke tolereres eller tillates å passere uten å etablere ansvarlighet.».

Hamas og Islamsk Jihad anklaget Israel for å lyve for å dekke over sin skyld. Riyad Mansour, Palestinas faste representant i FN, beskrev den israelske versjonen som en «løgn», som knytter brannene til Israels ordre om å evakuere sivile fra det nordlige Gaza, noe som også bekymrer sykehus. Det anglikanske bispesetet, som administrerer Al Ahli-sykehuset og dets nærliggende kirke, bekreftet at det hadde mottatt minst tre militærordrer de foregående dagene som ble skadet. Uten å skylde på den ene eller andre siden for hendelser.

Den islamske bevegelsen, som har styrt Gazastripen i seksten år, sa gjennom helsedepartementet at minst 471 mennesker hadde omkommet i eksplosjonen. En tjenestemann i sivilforsvaret i Gaza anslår dødstallet til 300. Tall bestridt av Israel.

350 sårede ble tirsdag kveld overført til Al Sifa-sykehuset, ett av to hovedsykehus nord på Gazastripen, allerede overbelastet siden konflikten mellom Hamas og Israel startet.

Kaos hersker

Imidlertid hersket forvirringen onsdag. For eksempel, hvorfor publiserte Hananya Naftali, en israelsk influencer som er kjent for å være nær Netanyahu, en tweet og informasjon om konflikten på sosiale nettverk – senere slettet, men noen personer beholdt en kopi – der han bekrefter Israels ansvar. En eksplosjon?

Den samme personen ga en unnskyldning onsdag, og la ut en video som påstår å bevise at en rakett avfyrt fra Gaza faktisk hadde truffet Al Ahli sykehus ved et uhell.

Det var imidlertid én ting, og det var for sent, skaden var gjort, og den franske ambassadøren Gerard Arad så ut til å resignere med en tweet om sannheten om hvem som var ansvarlig for angrepet, ettersom opinionen allerede pekte på Israel som den skyldige. .

I regionen var kanselleringen av møtet mellom presidentene Biden, Abbas, Al Sissi og kong Abdullah i Jordan det første politiske resultatet, reaksjoner i denne retningen var rikelig. Alle arabiske land fordømte handlingen og holdt Israel ansvarlig. Land inkludert Egypt og Jordan, som signerte flere tiår lange fredsavtaler med Israel, og De forente arabiske emirater, Bahrain og Marokko, normaliserte sitt forhold til den jødiske staten gjennom Abraham-avtalen i 2020.

