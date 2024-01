Det er litt over en måned igjen til SpeeDons 2024, ikke vent lenger med å reservere plass: billettkontorene er nå åpne!

SpeeDons kommer tilbake i 2024, til glede for speedrunning-entusiaster. Boksen for veldedighetsarrangementet er nå åpen, men vær forsiktig, plassene blir utsolgt veldig raskt!

Mister MVs France speedrun-arrangement SpeeDons kommer tilbake i 2024 fra denne 29. februar til 3. mars på ettermiddagen. I fire dager vil dusinvis av erfarne spillere bytte live på Internett, på Mister MVs Twitch-kanal, for å spille videospill så raskt som mulig og samle inn donasjoner til Doctors of the World. Arrangementskassen har nettopp åpnet, og ikke nøl med å få billett til arrangementet på stedet. Vi vil forklare alt for deg!

Hva er Speedons?

Etter en vellykket tredje utgave med mer enn 1,2 millioner euro samlet inn, Speedons kommer tilbake tidlig i 2024! Mister MV solidaritetsdemonstrasjonen samarbeider nok en gang med Médicos del Mundo i dette solidaritetseventyret. I fire dager vil profesjonelle spillere kunne prøve å slå speedrun-rekorder. Denne disiplinen, stadig mer utbredt i bransjen, består i å fullføre et spill så raskt som mulig. Det vil være årets emblematiske videospillproduksjoner som Baldur's Gate 3, Star Wars: Jedi Survivor, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom og Sonic Frontiers. En ting er sikkert: tilskuere vil være vitne til eksepsjonell racing!

Billettsalget er åpent!

Fra i går klokken 19.00 er Speedons 2024-kassekontoret offisielt åpent! Fremtidige tilskuere kan nå kjøpe billettene sine for de forskjellige dagene, til priser som varierer mellom €8 (for den første dagen) og €12 (for resten av dagene). Firedagerspasset (tilgang fra åpning til lukking av Speedons) koster 40 euro.

For øyeblikket, de fleste billettene er allerede solgt, Så ikke vent hvis du vil ha sjansen til å delta på Speedons 2024 på stedet!