«Det er mange som bruker dette trikset»: Fagforeninger fordømmer praksisen til nye Delhaize-franchisetakere i Neville

De er vant til å overta butikker fordi to gründere allerede eier fem AD Delhaize og to Proxy. Så langt ingenting å bekymre seg for. Tjenestemannskommisjonen bemerker imidlertid at det foreligger en uregelmessighet i forhold til Felleskommisjonen (CP).

Ifølge forbundet skal far og sønn anvende Fellesnemnda 202.01, som gjelder kommersielle selskaper som selger mat, sysselsetter minst tjue arbeidere og har en eller to bedrifter. Men med de syv butikkene de hadde tidligere, ville det være CP 202 som måtte brukes da den er gyldig fra tre virksomheter og 25 ansatte.

Den nye sjefen Delhaize Flageys bil ble vandalisert, hans partners hjem merket: «Dette er uakseptabelt og utålelig»

Hvordan kunne denne situasjonen være mulig? «Ofte jobber franchisetakere for forskjellige selskaper. Hver butikk kan ha en egen juridisk enhet. I dette tilfellet behandles det som en unik virksomhet for hver butikk.«, bekrefter Claude Bova, professor emeritus i markedsføring ved Solvay School Brussel.«Vanligvis er alt bra.»svarer Delhaize kort for sin del.

Hvis alt er lovlig på det juridiske nivået, reiser dette noen spørsmål om ledelsen av de ansatte som Delhaize skal ansette i fremtiden, ifølge fagforeningen. «Det er mange som bruker dette trikset.» påpeker Myriam Jagham, fast representant i CSC Commerce. «Det er lovens ånd som reiser problemet. Vanligvis gis denne felles provisjonen for ekte detaljhandel. Det er ikke tilfelle her.»

Dersom CP 202.01 gjelder i forhold til 202, vil sistnevnte måtte jobbe 36,5 timer i stedet for 35 timer per uke, få mindre lønn, kunne jobbe seks dager i stedet for fem og ikke ha rett til tillitsvalgt. «Konkret er dette færre rettigheter.«Sier den faste representanten.»Dette er helt klart en melding Delhaize sender til kjøpere: Ikke sett opp fagforeningsdelegasjoner fordi det ikke er noen tariffavtale på 202.01-nivå. Dette er et av målene med manøveren.»

Fra Delhaize-gruppen forklarte talsmannen dette «Kjøperen respekterer fullt ut loven i denne sakenIfølge ham er fagforeningenes synspunkt uberettiget.