Det er mørke mønstre over hele internett som villeder forbrukerne

I januar 2018 fant Kelly Rose, en mor til tre i Washington, D.C., et gebyr fra barnas pedagogiske verktøy ABCMouse, som barna hennes ikke hadde brukt på nesten fire år. Han trodde han hadde sagt opp abonnementet sitt og ringte selskapet for å spørre hvorfor han hadde mottatt regningen for rundt $ 50.

Hun husket selskapets svar om at hun burde ha skrevet bedre ut. Rose fikk ikke pengene tilbake før hun ringte selskapet på Twitter, men opplevelsen skuffet henne likevel mange år senere.

“Bak kulissene til denne sunne figuren i dette selskapet bruker de denne villedende fremgangsmåten,” sa Rose. “Det kunne ha blitt kansellert og ferdig, og det burde vært enklere å ha informasjonen min arkivert.”

Rose snublet over en mørk form – designvalg motiverer folk til å ta avgjørelser de ikke ville ta under normale forhold. De kan ta form av et visuelt notat, mye større enn opt-out-knappen eller informasjonen som er skjult på sider som folk ikke har lest.

Sist i september, ABCMouse nådde et forlik på $ 10 millioner med Federal Trade Commission På toppen av sine automatiske abonnementsfornyelser for kunder som registrerer seg under den gratis prøveperioden. Selskapet refunderte mer enn det 200 000 mennesker.

“Fakta støtter ikke FDCs brede påstander om at de fleste ABCMouse-kunder er veldig fornøyde med medlemmene,” sa Katherine Green, senior kommunikasjonsdirektør for ABCMouse morselskap, Age of Learning, i en e-post. “Selv om vi ikke kan kommentere saken, vil vi at hver familie skal få en bedre opplevelse med ABCMo, og vi beklager eventuelle ulemper dette kan ha forårsaket abonnenter.”

FTCs handlinger kommer blant økende bekymringer om mørkere mønstre. FTC a Workshop i praksis i aprilOg senator for det demokratiske partiet i Virginia. Mark Warner og Lisa Blunt Rochester, en demokrat fra Delaware, har sagt at de vil gjeninnføre DETOUR lov For å glatte ut mørke mønstre.

Teknologiselskaper står også overfor juridiske utfordringer når det gjelder mørkere former. I januar da Forskerne ga skylden Amazon sier det er veldig vanskelig for Prime-medlemmer å si opp abonnementene Forbrukerrådet Han inngav en juridisk klage til den norske forbrukerbeskyttelsesmyndigheten, mens den amerikanske forbrukeradvokatgruppen oppfordret FTC til å undersøke Amazons mørke former for vedlikehold av abonnement. I 2015, senteret Avgjort en sak på 13 millioner over mørke former Der e-postkontaktene til nye brukere ble samlet gjennom villedende design. De Vekttap Bruk Noom Overfor en føderal søksmål i det sørlige distriktet i New York hevder forbrukergruppen at de automatisk ble inkludert i de uvurderlige planene.

“Kundenes tillit er sentralt i produktene og tjenestene våre, og vi er sterkt uenige i alle påstander om at vår kanselleringsprosess skaper usikkerhet,” sa Amazon-talskvinne Gina Bohenke i en e-postuttalelse.

LinkedIn-talskvinne Leona Spielman sa i en e-post at selskapet jobber for å hjelpe medlemmene til å forstå hvordan de kan håndtere informasjonen deres.

“Ansvarlig design er et veletablert prinsipp i LinkedIn som har kunngjort vår prosess for utvikling og produktutvikling i mange år,” sa han.

Noom svarte ikke på en forespørsel om kommentar.

I mars vedtok California en lov som forbyr mørke former, men bare for det Grensesnitt relatert til fravalg av datainnsamling Fra statens personvernlov.

Harry Brignell, som gjenskape ordet i 2010, sa at de mørke formene har blitt verre.

“Ved å navngi disse selskapene og skamme seg over dem og bringe det frem i lyset, tror jeg det på en eller annen måte vil bli magisk.” “Jeg trodde det ville være mindre mørke mønstre etter 10 år. Det er faktisk mer enn før.”

Han løper nå DarkPatterns.org Ring for overfylte og innsendte mørke skjemaer.

Kan du finne mørke mønstre? Ta quizen vår på slutten av den opprinnelige artikkelen publisert i The Markup, Og se hvordan du gjør det.

Denne artikkelen ble skrevet av Alfred Ng og Sam Morris Opprinnelig publisert i The Markup Og publisert under Creative Commons Attribute-Commercial-Notarivatives Tillatelse.

Visste du at vi har et nyhetsbrev om forbrukerteknologi? Dette kalles innsetting –

Du kan abonnere her.