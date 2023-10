Det er mulig at X snart vil trekke seg fra EU

Den amerikanske milliardæren ville være villig til å ofre sitt elskede sosiale nettverk i Europa. Ifølge Business Insider ville en ny europeisk forskrift om digitale tjenester opprørt Elon Musk til det punktet at han nå vurderer å trekke seg fra markedet.

Ny europeisk forskrift om digitale tjenester – Digital Services Regulations – tvinger europeisk-baserte selskaper til å gripe raskt inn for å fjerne hatytringer og sensitivt innhold fra deres plattformer. X (tidligere Twitter) har allerede blitt fremhevet ved flere anledninger av EU-kommisjonen, og skal nå gi informasjon om hvordan det sosiale nettverket oppfyller sine forpliktelser. Brudd på europeiske forskrifter kan føre til strenge straffer.

Det er spesielt denne situasjonen i Midtøsten, med den intense sirkulasjonen av hatoppfordringer på sosiale nettverk og spredning av falsk informasjon fra Hamas, som har kastet X i kruttønnen. På det sosiale medienettverket florerer deepfakes, enten det er bilder, video eller lyd. Videospillbildene ble overført som ekte bilder på det sosiale nettverket uten innblanding fra tjenestemenn.

I møte med disse kravene, spiller Elon Musk rollen som uforståelse og ber nå om å stoppe Xs aktiviteter i Europa, ifølge Business Insider. Flere alternativer vil bli vurdert, inkludert blokkering av brukere i regionen. Husk at Elon Musk sparket mer enn halvparten av selskapets ansatte under oppkjøpet av det. Innholdsmodereringsteamene, som håndterer hatefullt innhold på daglig basis, var de første som ble berørt. Elon Musk hevder å ha en annen visjon for sosiale nettverk ved å oppfordre til fullstendig ytringsfrihet.

