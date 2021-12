“Det er nå eller alltid for Edens risiko”: The Devil (endelig) starter med Real denne søndagen

Som vi forklarte deg denne fredagen, har flere regjeringssaker blitt identifisert i Real Madrid. Selv om Eden Hazard i utgangspunktet ble annonsert mer og mer (Lask kan til og med være et spor), lovet Ancelotti på en pressekonferanse denne lørdagen at det ikke ville være snakk om løslatelse i januar. Enda bedre: Spilleren vil dra nytte av infeksjonen for å få den siste sjansen til å dukke opp i drømmeklubben. Carlo Ancelotti har bekreftet det: Han starter denne søndagen!

Mens Rodrigo, Bale og Asencio ikke er i angrepssidens radius, er Karim Benzema også usikker på muskelproblemet og den italienske treneren ønsker å tro på Belgias gode form: «Utover det har han trent godt og fortjener å spille. ”

Daily As går ikke hele veien ved å sette den røde djevelen på forsiden av «Danger, Now or Never». Forklar videre: “Han spilte bare 424 minutter denne sesongen. Ancelotti må velge mellom Lucas Vazquez og ham”, mens Vinicius Jr. utvilsomt vil danne seg til venstre.

I mellomtiden ser det ut til at Eden er klar til å vise frem evnene sine, det samme har disse to flotte handlingene som ble stoppet av to mål på trening denne uken.