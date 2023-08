«Det er nødvendig å begrense denne økningen»: dagens utvikling av motorkjøretøyer er en risikofaktor for trafikksikkerheten

Den nåværende utviklingen av biler, som blir tyngre, lengre og kraftigere, «truer sikkerheten til to-hastighets veier», ifølge en studie fra VIAS Institute onsdag. Mens passasjerer i kraftigere kjøretøy blir stadig tryggere, har sårbare trafikanter og passasjerer i småbiler økt risiko for alvorlig skade eller død.

I løpet av de siste 20 årene, forklarer Vias, har bilens egenskaper utviklet seg betydelig. Gjennomsnittlig masse på bilene har økt med ca. 30 %, gjennomsnittseffekten har økt med 60 % og gjennomsnittlig panserhøyde har økt med 15 %.

I en kollisjon mellom to biler, hvorav den ene er minst dobbelt så tung som den andre, er det tre ganger større sannsynlighet for at passasjerer i et lett kjøretøy blir alvorlig skadet enn to biler med tilsvarende masse, ifølge denne studien utført mellom 2017 og 2017. 2021 blant de 300 000 passasjerer og brukere i kjøretøyet.

Tilsvarende er risikoen for dødelige skader for fotgjengere eller syklister som blir påkjørt av en bil med panser 10 cm høyere enn gjennomsnittet 30 %.

Og bilens alder påvirker også: sammenlignet med en nyere bil (0-3 år), øker risikoen for alvorlige skader med 60 % for passasjerer i en gammel bil (12 år eller eldre).

Det er mange faktorer som gjør at VIAS frykter, på lang sikt, fremveksten av «to-trinns trafikksikkerhetssystem». Organisasjonen konkluderer med at «det er nødvendig å begrense denne økningen, gå mot en mer homogen flåte og gi bedre beskyttelse for brukere i faresonen ved en kollisjon med motorvogner».