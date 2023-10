Det er offisielt, Activision-Blizzard eies nå av Microsoft

Activision Blizzard kjøpt opp av Microsoft og det er offisielt ferdig! Etter nesten to år med forhandlinger og usikkerhet ble oppkjøpet godkjent av den britiske konkurranseregulatoren.

Det var en såpeopera som gikk i nesten to år. I januar 2022 kunngjorde Microsoft sin intensjon om å kjøpe videospillselskapet Activision-Blizzard for å kjøpe de berømte lisensene som Call of Duty, World of Warcraft og Overwatch. Problemet var at British Competition and Markets Authority (CMA) protesterte mot transaksjonen. Han har ombestemt seg og godkjent kjøpet.

Men for at oppkjøpet på nesten 68,7 milliarder dollar skulle gå gjennom, påla CMA visse betingelser for Microsoft. «CMA har identifisert begrensede gjenværende bekymringer angående den nye avtalen, men Microsoft har forpliktet seg til å sikre at CMA håndhever vilkårene for salget av Activisions rettigheter til Ubisoft.»Det påpeker regulatoren i en pressemelding.

I henhold til vilkårene fastsatt av CMA, må Microsoft faktisk sørge for at alle spill utgis på samme dato på PC eller gi teknisk støtte for alle spill. Vi vet imidlertid fortsatt ikke om de kommende Activision Blizzard-spillene vil bli utgitt eksklusivt på Xbox-konsoller eller om noen også vil bli tilbudt på PlayStation.

