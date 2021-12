Det er offisielt, enheter med BlackBerry OS slutter snart å fungere

Brukere av det gamle operativsystemet vil miste tilgangen til mange tjenester 4. januar 2022. Denne endringen påvirker ikke BlackBerry Android.

Etter å ha sett en storhetsperiode før iPhone-eksplosjonen som forvandlet hele denne industrien, fortsetter nedgangen til Blackberry med den truende ankomsten av en symbolsk deadline; 4. januar vil ikke lenger alle eldre merkeenheter som fortsatt kjører på BlackBerry OS støttes.

Fra den datoen vil alle enheter som kjører BlackBerry 7.1 OS, BlackBerry 10 Software eller BlackBerry PlayBook OS 2.1 og alle tidligere versjoner miste tilgangen til mange tjenester. I sin pressemelding forklarer merket at “tjenester over mobilnettverk eller Wi-Fi-tilkoblinger vil ikke lenger fungere pålitelig“.

Dette inkluderer flere mer eller mindre viktige funksjoner, som telefonsamtaler, tekstmeldinger, mobildata og til og med nødanrop. BlackBerry Messenger, BlackBerry ID eller e-postadresser knyttet til et BlackBerry-domenenavn påvirkes også. BBM Entreprise vil imidlertid fortsatt være tilgjengelig på andre plattformer.

slutten på en æra

Nyere modeller vil imidlertid være unntatt. Ikke få panikk da; Hvis din BlackBerry har Android, trenger du ikke å bekymre deg for det. Enheten din vil fortsette å fungere normalt. På den annen side er det slutten på en æra for fans av merket. Et symbol for en enhet som en gang skilte seg ut for sine banebrytende funksjoner, for eksempel det berømte eksklusive sikre meldingssystemet.

Den fortsetter å falle fra toppen, etter å ha akkumulert strategiske feil de siste femten årene. De ansatte i merket så ikke iPhone komme i det hele tatt, noe som ga markedet helt energi. Den viste seg da ute av stand til å tilby et anstendig alternativ til den oppsvulmede katalogen til Google Play Store, som endte med å føre til abdikasjon av Blackberry OS til fordel for Android.