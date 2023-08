«Det er på høy tid å slutte å normalisere oppførselen din»: Den republikanske debatten tar en merkelig vending, mens Trump ikke

Inflasjon, usikkerhet, abort … men fremfor alt Trump: De republikanske kandidatene til presidentvalget i USA i 2024 var fast bestemt på å spille på problemet under den første debatten i kampanjen onsdag, uten den tidligere presidenten, omgitt av etterforskning. – Parti.

Gjenstanden for svimlende medieoppmerksomhet, den flyktige milliardærens fire anklager førte til noen svært opphetede ordvekslinger mellom de åtte personene på scenen.

Men for en merkelig sekvens: På spørsmål om Donald Trump burde overlevere nøklene til Det hvite hus, til tross for sin domfellelse i retten, rakte alle kandidatene – bortsett fra to – motvillig opp hendene.

Hans status som en stigende stjerne på ytre høyre har i stor grad blitt stilt spørsmål ved de siste ukene, blant annet av den tidligere presidentens hovedrival, Ron DeSantis.

Chris Christie, en av Donald Trumps mest fremtredende kandidater, sa «det er på tide å slutte å normalisere oppførselen hans», men han ble berømmet av offentligheten.

Er Donald Trump favoritten til å bli den republikanske kandidaten? Her er hva den første undersøkelsen sier

«Heksejakt»

Donald Trump har valgt å hoppe over møtet, som var planlagt å finne sted i Milwaukee, Wisconsin, fordi han har en enorm ledelse i republikanske meningsmålinger.

Det er ironisk: Den tidligere presidenten, som ble stilt for riksrett fire ganger på seks måneder, har nå knust all konkurranse om den republikanske nominasjonen.

Den tidligere presidentens rivaler, som sliter med å holde seg flytende i en politisk og medieverden som er helt fokusert på hans juridiske tilbakeslag, bør ikke gå glipp av en mulighet til å utmerke seg denne kvelden.

Noen av de skarpeste støtene ble kastet når det kom til spørsmålet om abort – et politisk grusomt tema for republikanere.

Spesielt mellom Nikki Haley, den eneste kvinnen som søker den republikanske nominasjonen, og tidligere visepresident Mike Pence, som har «viet livet sitt til Jesus Kristus.»

Sekstiåringen, en lojalist blant Donald Trumps lojalister, endret melodi etter angrepet på Capitol 6. januar 2021 – en annen heftig diskutert sak i Milwaukee onsdag.

Global oppvarming, immigrasjon og krigen i Ukraina ble kort nevnt i en til tider forvirrende sammenheng.

Andre kandidater som var relativt ukjente for allmennheten og potensielle kandidater til visepresidentskapet prøvde også å få sitt glansøyeblikk. «Jeg svarer på spørsmålet alle i huset stiller i kveld: Hvem er denne tynne fyren med det morsomme etternavnet?» Vivek Ramasamy, en forretningsmann som tjente sin formue på bioteknologi, trakk til seg latter fra publikum.

Tellerprogrammering

Men ligningen er enda mer prekær ettersom Donald Trump selv har bestemt seg for å levere motprogrammering.

Den tidligere presidenten, villig provoserende, ga et intervju til Tucker Carlson, den tidligere stjerneankeren til Fox News, som ble frivillig sendt på X (tidligere Twitter) samtidig med debatten.

Under den rundt 45 minutter lange utvekslingen snakket Donald Trump om den falne finansmannen Jeffrey Epsteins død i fengselet eller hans forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong Un.

Han økte også angrepene sine mot Joe Biden og kalte ham «den verste presidenten i landets historie».

Trump i Georgia torsdag

I et eksempel på den morsomme kampanjen lansert av den tidligere reality-TV-stjernen, vil Donald Trump reise til Atlanta denne torsdagen for å presentere seg for myndighetene i den amerikanske delstaten Georgia, hvor han er anklaget for å forsøke å endre utfallet av 2020. Presidentvalg.

I realiteten ville Trump formelt bli arrestert. Tjenestemenn i denne sørøstlige staten skal ta et rettsmedisinsk bilde av den republikanske kandidaten, et berømt «mugshot» som kan ha en nedsettende effekt.

Han ble senere løslatt mot kausjon på 200 000 dollar.

Joe Biden vil være blant publikum for Fox News-debatten, som vil møte vinneren av disse republikanske primærvalgene 5. november 2024.

Spørsmålet om alderen til den demokratiske lederen, den første åttende presidentperioden i USAs historie, ble også kort tatt opp og ropt ned av presidenten ved starten av programmet.