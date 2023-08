Det er på tide å slå på for AirPods Pro 2 for mindre enn 220 euro

Handleguide

17.08.2023 07:17

Shoppinginnhold



AirPods Pro 2 har rett til enestående 20 % rabatt under Flash-salget! Fordyp deg i musikken din med aktiv støyreduksjon som fjerner uønskede eksterne lyder.

Redaksjonen i Pariskonkurransen var ikke involvert i produksjonen av denne artikkelen.

Nyt en eksepsjonell lydopplevelse AirPods Pro 2 går fra 299 euro til 212,38 euro under flash-salget.. Ellers betaler du 59,75 euro gratis i 4 månedlige avdrag fra Apple for disse tilkoblede hodetelefonene. Få dem i morgen med Prime Delivery. AirPods Pro 2 er nummer 1-selgere på Amazon takket være Apple H2-brikken og dens aktive støyreduksjon som blokkerer uønskede lyder utenfor. Appen håndterer også tilpasset romlig lyd som skaper en oppslukende og realistisk lydeffekt basert på hodeposisjonen din og tilkoblede hodetelefoner. Svingere med lav forvrengning leverer klar, balansert lyd. Adaptiv utjevning justerer lyden til formen på ørene dine. AirPods Pro 2 er kompatibel med Dolby Atmos for å oppleve flerdimensjonal surroundlyd. Lytt til musikk, se en film eller spill et spill mens du nyter forbedret innlevelse.

Klikk her for å benytte tilbudet på Apple AirPods Pro 2

AirPods Pro 2: Fordyp deg i musikken din med eksepsjonell lydkvalitet

AirPods Pro 2 fanger opp stemmen din nøyaktig og reduserer bakgrunnsstøy. Foreta telefonsamtaler med utmerket talekvalitet. Kontroll av tilkoblede hodetelefoner gjøres ved berøring. AirPods Pro 2 kommer med et MagSafe-ladedeksel. De sammenkoblede øretelefonene har en batterilevetid på 6 timers lyttetid på en enkelt lading og opptil 30 timers lyttetid med ladevesken. Hurtiglading gir ca 1 times lyttetid på 5 minutter. AirPods Pro 2 er vann- og svettebestandige for sportsbruk. Bruk de tilkoblede hodetelefonene i regnet eller mens du jogger uten frykt for å skade dem. Dette produktet kommer med silikon ørepropper i 4 størrelser.

Prisene er kun gitt for informasjon og kan endres. Noen lenker kan overvåkes og opprettes av kommisjonen for Paris-konkurransen.