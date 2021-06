Det er på tide at demokratier trekker seg tilbake fra kinesisk tyranni

En årvåken til minne om tiltaket på Tiananmen Square utenfor det kinesiske konsulatet i Los Angeles 4. juni 2021 (Foto av Patrick T. Fallon / AFP / Getty Images)

4. juni 2005, 16-årsjubileet for massakren i 1989 av demokratiske demonstranter av kinesiske folks frigjøringshærs styrker, gikk filmskaper Liu Wei opp til folk i Beijing og spurte dem om dagen. tok over ubehagelige svar I en 13-minutters dokumentar. “Jeg vet det, men jeg vil ikke snakke om det.” “Jeg vet ikke mye om henne.” “Ikke ta opp dette.”

Den frykten og uvitenheten er nøyaktig hva Kina planlegger å skape i Hong Kong, ved å forby – for andre år på rad – den 30-årige våken, fengsel de som trosset forbudet i fjor, og stenge et museum dedikert til juni. 4. Innbyggere i Hong Kong svarte med mot og fantasi. Klokka åtte på kvelden, når våken vanligvis begynner, gikk noen ved porten til Victoria Park og Aktivert Lyset på mobiltelefonen deres er som om et lys tennes. Noen designet en T-skjorte med en 6: 4 svart boks – datoen for massakren på Den Himmelske Freds Plass i 1989 – på en hvit bakgrunn. Som i Kina, ser det imidlertid ut til at noen i Hong Kong er redde for å bruke nummeret i alle sammenhenger: en lokal værkvinne slettet Fuktighetsindeks, 64, fra prognosen.

Hvis demokratier vil at ting skal forbedres innen 4. juni neste år, må de stå standhaftig og standhaftig imot kinesiske ledere, på måter de ikke er vant til under “deltagelse” -tilnærmingen som foreslo og stolte på å skille handelsforhold fra menneskerettigheter. Online for å beseire overvåkingsstaten i Kina.

Heldigvis var det våken. I USA er Kina underlagt betydelig topartsavtale og samarbeid. President Joe Biden har videreført og utvidet noen av Trump-administrasjonens politikk, inkludert å forby amerikanske investeringer i militære selskaper. Også Europa er nå årvåken om Kinas grådige økonomiske taktikk og dets innsats for å så uenighet blant EUs demokratier. Italia endret dramatisk sin holdning for bare to år siden da det entusiastisk ble med i Kinas Belt and Road Investment and Infrastructure Initiative.

En virkelig test av hvor mye ting har endret seg vil komme når demokratier nærmer seg to hendelser fremover. Da Beijing var vert for sommer-OL 2008, lot som verdens ledere at verten av en internasjonal sportsbegivenhet kunne transformere, i stedet for å legitimere, et kommunistisk diktatur. President George W. Bush og andre demokratiske ledere deltok på lekene til tross for utkastelser, konfiskasjoner av eiendom, nedleggelser av dissidenter og begrensninger for journalister, og sløs med moralsk og politisk kapital i prosessen. I år vil ingen påstå at vinter-OL 2022 i Beijing vil gjøre annet enn å legitimere og styrke generalsekretær Xi Jinping og kommunistpartiets diktatur.

Det er en annen likhet å vurdere også. I 2010 ble den kinesiske forfatteren og den demokratiske aktivisten Liu Xiaobo tildelt Nobels fredspris mens han sonet en 11-årig fengselsstraff for “undergravning”. Liu var den mest fremtredende undertegneren av Charter 08, en demokratisk visjon for Kina basert på rettsstat, demokrati og menneskerettigheter. Nobelseremonien, som var en tom stol symbolsk viet Liu til side, var dypt rørende. Imidlertid svarte Kina økonomisk og diplomatisk til Norge inntil statsministeren følte seg tvunget til å gi innrømmelser for å gå tilbake til gode forbindelser med Beijing. Liu døde av kreft i varetekt i 2017 i en alder av 61 år, med begjæringer nektet å tillate ham å forlate Kina for behandling.

I dag bruker Kina beskyldninger om undergravning for å knuse den demokratiske bevegelsen i Hong Kong. dusinvis, Gjelder også Lester Shum, Wu Chi-wai og Joshua Wong – for mange på listen her – stilles for retten under den nasjonale sikkerhetsloven som ble innført av Beijing i juni i fjor, bare for å organisere en uoffisiell primærvalg blant pro-demokratiske kandidater. Jimmy Lai, grunnlegger av folk Apple Daily Avisen, som allerede soner fengselsstraffer for fredelige protester, står under rettssak på grunn av undergravning.

Medlemmer av Kongressen har nominert Hong Kong Democratic Movement for å vinne Nobels fredspris. Den norske Nobelkomiteen velger selvfølgelig prisvinneren, og det er mange verdige kandidater. Men komitémedlemmer bør forsikres om at Oslo denne gangen ikke vil møte kinesisk gjengjeldelse alene. Group of Seven, som møtes i helgen i Cornwall, kunne kunngjøre planer om enhet i møte med det kinesiske økonomiske presset som en del av en “robust og koordinert” respons på den pågående krisen i Hong Kong overfor seks tidligere britiske utenriksministre. Forespurt Statsminister Boris Johnson skal lede. Ideen, fremmet av Jonas Barillo-Plesner, var modellert av NATOs kollektive forsvarsgaranti. Når et slikt tiltak er vedtatt, Norge eller Australia, som er For øyeblikket i synet av Kina, vil vite at det kan motstå kinesisk økonomisk press “ved hjelp av den kombinerte handelsmakten til verdens demokratier som utgjør mer enn halvparten av verdens økonomiske makt.”

hva så? Kampen mellom frie og undertrykkende regimer er vår tids kamp, ​​og det blir flere kamper. Ungarns statsminister Viktor Orban fungerer som Kinas agent i EU, og blokkerer en støtteerklæring for Hong Kong og et forslag om å hjelpe innbyggere i Hong Kong som ønsker å komme på jobb eller studere i EU mens kampanjen intensiveres i byen deres. Mange ungarske borgere er ikke interessert i Orbáns komfort med Kina. I mai protesterte tusenvis mot en plan om å bygge et kinesisk universitet i Budapest Det inkluderer Hun påtar seg enorm gjeld, for et prosjekt som kun bruker kinesisk arbeidskraft og byggemateriell, på land som var sovesal for ungarn med lav inntekt som studerer i hovedstaden. Borgermesteren i Budapest, Gergeli Karaxone, har omdøpt veier for å hedre Dalai Lama, den demokratiske bevegelsen i Hong Kong, og ofrene for Kinas folkemord mot uigurene.

Dette er ikke bare politisk teater, men en irettesettelse mot Orban og innflytelsen fra den kinesiske regjeringen som skal applauderes.

Hvordan blir Hong Kong når 4. juni neste år kommer? Og hva kan verdensledere si at de har gjort for å forsvare demokrati og menneskerettigheter der, og hvor Kina fremmer sin antidemokratiske agenda?

Elaine Burke er styreleder i Hong Kong Freedom Committee og medvirkende redaktør for Amerikansk formål.