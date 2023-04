«Det er patetisk»: Colruyts annonse er ikke enstemmig

Colruyt gjorde mange mennesker sint denne uken. grunnen ? Mandag ble det publisert en annonse som minner om fordelene med proteiner av vegetabilsk opprinnelse og dermed oppfordrer forbrukerne til å foretrekke dem fremfor proteiner av animalsk opprinnelse.

«Vi dobler ned på initiativer for å hjelpe deg med å finne alternativer til animalske proteiner. På denne måten bidrar vi til et bedre miljø og sunnere matColruyt skrev i et Facebook-innlegg. For å hjelpe deg har Colruyt Group til hensikt å spille en ledende rolle og multiplisere innovative initiativer: belgiske blåskjell, soyabønner, cricketbarer og hybridburgere (produkt utviklet 100 % internt). «

Foran denne meldingen svarte en rekke belgiske kjøttprodusenter og protesterte mot kanalen og innholdet i meldingen:Avl i Belgia er egentlig avl som er en del av en sirkulær økonomi, noe som er veldig viktigStorfebruker Manu Laruel forklarer på RTL Info-mikrofonen. Kyrne er mer eller mindre syv måneder i året ute på beite og disse beitene er de beste karbonvaskene som finnes i verden.«

Nicholas Berio, en veterinær som spesialiserer seg på næringsmiddelindustrien, fordømte også Colroyts bemerkninger. «I Belgia i 2020 var gjennomsnittlig kjøttforbruk per innbygger 10 kilo. Derfor kan du i mer enn 20 år spise vallonsk kjøtt som erstatning for en flytur til Thailand. Dette gjør det mulig å revurdere omfanget av produksjonen av dette kjøttet, som i dag ofte er en syndebukk for global oppvarming.«

Flere forbrukere reagerte også sint på innlegget:Jeg boikotter skilt som selger insekter til oss!Noen skriver: «Å selge en stråle ved å ødelegge en annen verden, som gjorde deg rik…det er patetiskAndre protester. Det florerer av sinnebrev:Skuffet og sint«,»Når Colruyt vil prøve å ri på en bølge til det punktet at han ser latterlig ut. Ikke bry meg, jeg skal hente den fra en lokal håndverker«,»Du har ingen samvittighet«…

Colruyt endte opp med å svare kritikerne:Med denne kampanjen uttaler vi oss ikke under noen omstendigheter mot kjøtt. Vi har som mål å oppnå et mer balansert forhold mellom inntak av animalsk og planteprotein, og bevege oss mot et fleksibelt kostholdsa de.