— Det er prikken over i-en.

Maxine Lloyd, en 50 år gammel sykepleier, har kjempet mot brystkreft og vunnet. For ikke lenge siden fikk hun den hyggelige overraskelsen å vinne en jackpot på en million pund i lotteriet. Her er den vakre historien hans!

I løpet av to uker gikk Maxine Lloyd gjennom alle følelsene. Hun dro til legevakten sammen med sin 57 år gamle ektemann for en lungeinfeksjon. Hun bestemmer seg for å spille «Mega Cash Showdown» på venterommet.

Dager senere, mens hun kjemper mot brystkreft og venter på beskjed fra legen sin, får hun en helt annen, livsendrende kunngjøring: hun har vunnet en million pund. Men lykken hennes stopper ikke der, og etter en stund forteller legen henne at hun er i remisjon og at kreften hennes snart er historie.

Glasur

«Jeg føler meg veldig heldig. Jeg er i live og tross alt vant vi denne jackpotten. Timingen er litt surrealistisk, men fantastisk. Nå vil jeg gi noe tilbake. Dette er små ting, men jeg tror de hjelper mye.» fortalte han til Mirror. fortalte våre kolleger.







Sykepleieren sier hun er takknemlig for familien og sine kjære, men også for sin to år gamle schæferhund, Roscoe, som var der under hele behandlingen som terapihund. Maxine planlegger å finne en kjæreste til ham å takke for hans voldelige støtte.

På spørsmål om hva de skulle gjøre med denne utrolige nedturen, svarte hun: «Før alt dette så vi på hus og hus, og vi likte spesielt ett. Vi fikk den på markedet samme dag som vi vant. Dette er den beste måten å underholde barna våre på. »