— Det er rart å gå fra å måtte jobbe til å gjøre ingenting.

På en fredag ​​i 2014 endret Neil Trotters liv seg. Det året vant Storbritannia mer enn 108 millioner pund, eller 120 millioner euro, i EuroMillions. På den tiden ble han den fjerde største vinneren i sportshistorien på tvers av kanalen.

Åtte år senere kom han tilbake for denne seieren som forandret alt. Men problemene han møtte endret seg også. Fordi Neal ikke forventet å ha et problem med det, og innrømmet at han «alltid visste» at han kom til å bli rik. «Jeg visste at jeg ville bli millionær en dag. Jeg visste på en eller annen måte at jeg ville vinne i lotto, sa han til The Sun. Mannen forklarer at han hadde en følelse dagen før trekningen. «Jeg fortalte til og med sekretæren min på jobben. »