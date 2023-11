«Det er så rart»: Taylor Swift-bilde med en død fans familie vekker bekymring

«Jeg kan ikke tro at jeg skriver disse ordene.» Det er «knust hjerte» Taylor Swift kunngjorde 17. november at en fan av henne hadde mistet livet under en konsert i Rio, Brasil. Ana Clara Benevitis, en 23 år gammel psykologistudent, døde av et hjerteinfarkt relatert til dehydrering da en alvorlig hetebølge feide over landet.

«Det er irriterende» Denne søndagen 26. november inviterte den 33 år gamle superstjernen offerets familiemedlemmer som VIP-gjester på showet sitt. Taylor Swift tok seg tid til å posere sammen med Anas kjære, alle iført hennes hyllest-T-skjorte. Et bilde av møtet ble umiddelbart delt på sosiale medier. Men filmen fremkalte blandede reaksjoner på grunn av sin spesifikke setting. Taylor Swifts films forhåndssalg overstiger 100 millioner dollar «Dette er så rart», «Dette er urovekkende», «Hvorfor er de glade?», «Jeg vet at intensjonene hans er gode, men dette er rart»«De smiler alle», Kan vi lese på X (tidligere Twitter)? «Det finnes ingen ord for å uttrykke smerten min. Hun dro hjemmefra for å oppfylle en drøm og døde. Det fortalte faren til Ana Clara Benevitis til brasiliansk presse etter hennes død.