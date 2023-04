Det er siste dag for å kjøpe Nintendo Switch på salg med MediaMarkt

Nintendo Switch: en allsidig spillkonsoll

Flaggskipproduktet til den japanske produsenten Nintendo, den nintendo-bryter Det er den ideelle spillkonsollen når du leter etter en allsidig konsoll. Med Nintendo Switch kan du nyte timevis med videospill alene, men også med venner eller familie. Nintendo Switch har 3 spillmoduser, ved å plassere den i dokkingstasjonen kan du spille den på den klassiske måten på TV-en din. I dette tilfellet trenger du bare å sette sammen Joy-con-kontrollerne for å danne en. Nintendo Switch er perfekt for å sette stemningen med skrivebordsmodusen. I denne konfigurasjonen setter du din 6,2-tommers skjerm på et møbel takket være den integrerte støtten. Deretter kan du spille i flerspillermodus, hver med en Joy-con i hånden. Er du på reise eller vil bare leke alene? Bare fest Joy-con-kontrollerne på hver side av skjermen for å gjøre Nintendo Switch om til en bærbar konsoll. Joy-con-kontrollere er virkelig trumfkortet til Nintendo Switch. Det er de som gjør denne konsollen modulær og allsidig. I tillegg er de utstyrt med HD-vibrasjon. De lar deg oppleve videospillene dine med sensasjoner som er mer ekte enn livet. Veldig praktisk, Nintendo Switch lar deg lagre opptil 3 videospill takket være dens 32 GB lagringskapasitet. Trenger du mer plass? Dette er ikke et problem. Du trenger bare å legge til et ekstra minnekort av typen micro SDXC, micro SDHC eller micro SD for å kunne installere så mange videospill du vil. Perfekt til enhver tid, Nintendo Switch gir deg opptil 9 timers batterilevetid takket være 4310 mAh litiumionbatteri.

Prisen på Nintendo Switch faller under €280 med MediaMarkt

Er du klar for timevis med spilling på Nintendo Switch? Denne konsollen lar deg spille veldig populære spill som Pokémon, Mario Kart, The Legend of Zelda, Animal Crossing eller Galtvort Legacy. Dra nytte av MediaMarkts Red Week for å få Nintendo Switch til den beste prisen. Den høyteknologiske spesialisten tilbyr det til deg til den kanoniske prisen på €274,99 i stedet for €294,99, det vil si €20 besparelser. Dette er et tilbud som må benyttes snarest, det avsluttes i kveld!