Det er snart gratis å lade elbilen mens du handler på Lidl, Delhaize eller Ikea!

Het Belang van Limburg annonserte torsdag at gratis lading av elbilen din mens du handler snart kommer. Tjenesten har allerede blitt for dyr for store butikker.

Lidl har vært ledende på dette feltet i årevis. I 2021 vil Lidls 100. butikk være utstyrt med gratis ladestasjoner. Hver butikk er utstyrt med to ladestasjoner som kan brukes gratis. Men det vil ikke snart være mulig å fylle på bilen gratis hos Lidl. «Vi vil gå over til et betalt system,» bekrefter en talskvinne for hennes Belang van Limburg-spalter. «Det er ingen eksakt dato ennå, men det er ikke lenge til. Grunnen er at det ikke lenger er mulig å tilby gratis lading, sikkert med de høye energiprisene sist vinter. Men kundene våre vil fortsatt ha fordel av en fortrinnspris ved lading stasjoner.» Merkene Delhaize og Ikea planlegger også å lade elbiler i fremtiden. Hos Colruyt var tjenesten allerede mot betaling. I følge EV Belgium, den belgiske konføderasjonen for elektrisk mobilitet, blir gratisterminaler veldig dyre på grunn av det store antallet elektriske kjøretøy. I februar 2023 ble det 100 000. helelektriske kjøretøyet registrert i Belgia.