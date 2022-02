«Det er to år siden han kastet meg ut av livet»: YouTuber Cyprian forklarer hvorfor han ikke dukket opp med Squeezie

Cyprian, en fransk YouTuber med 14 millioner abonnenter, ga ut en video denne søndagen med tittelen «I Tell You Everything». Den svarer på spørsmål fra internettbrukere under vanlige spørsmål. Det var en mulighet for ham til å kunngjøre to store nyheter: han ble nylig far og jobber med en film med Commond.

Spesielt ett spørsmål ble gjentatte ganger stilt til influenceren: hvorfor dukker han ikke opp med Squeeze igjen? Selv den populære YouTuberen, de har delt to YouTube-kanaler tidligere (“Cyprian Gaming” og “Picorno et Coquilage”). I tillegg til kolleger var det også venner. Ifølge Cyprian endte vennskapet dårlig. “I to og et halvt år har Lucas fjernet meg fra livet sitt. Ingen flere nyheter … det er ikke mitt valg. Jeg tror han ønsket å utvikle seg, uten meg i følget,” forklarer han.

«Jeg kommer ikke til å lyve for deg, det var vanskelig å ta, men jeg må bestemme meg,» sa Cyprian. “I dag trekker jeg meg tilbake. Jeg valgte det ikke, det nytter ikke å skamme seg, alt annet snurrer. Jeg vet at noen av dere vil bli skuffet, men dere vil alltid være flere. Som meg,” avslutter han.