«Det er vanskelig å gå, jeg føler at jeg er deaktivert» (Bilder)

I Mantes-la-Jolie, en fransk by som ligger i Yvelines, nyter Saïd det fine været på terrassen til favorittbaren hans, Le Diablotin, ved foten av Tour Saint-Maclon. Plutselig kjennes det store smerter i nakken. I troen på at han har fått et slag, ser mannen seg tilbake, men ser ingen.

Saïd hadde mottatt tørket dueskitt som hadde falt fra toppen av tårnet i Saint-Maclou: » Jeg fikk et stort sjokk i nakken, som spredte seg gjennom alle ryggradene mine, som et elektrisk sjokk over hele kroppen «, forsikrer han til Actu.fr. Ifølge den skadde veier duerestene rundt 500 gram og er like store som en volleyball.

En uvanlig historie som ikke fikk den berørte rektor til å le. Etter hendelsen dro Syed til legen sin, som ikke var i stand til å jobbe på flere dager. Han skulle gjennomgå en MR og fikk resept på tre osteopatiske økter: «

Jeg kjenner prikking i fingertuppene. Da jeg fikk juling, spesielt siden jeg hadde problemer med å gå de siste to dagene, ble beinet tregt og jeg mistet følelsen i enden av høyre bein. En nerve må være i klem, det er så rart. Jeg har problemer med å gå og føler at jeg har en funksjonshemming «.

Rådhuset i Mantes-la-Jolie, kontaktet av våre kolleger, har bekreftet at det har ryddet opp alt dueavfall fra Saint-Maclon-tårnet etter affæren.