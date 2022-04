Det er varmere i Norge enn i Quebec

Fredag ​​22. april 2022 klokken 11:50 – Norge når sine første 20 C like før Quebec. Sommeren ønsker å påtvinge dette nordlige landet, mens provinsen vår fortsetter å flørte med vinteren. Analyse.

Imponerende topper

Det var 20 grader høyere onsdag ettermiddag i flere byer på Sørøst-Norge. I følge data fra Meteorologisk byrå registrerte Kulswick en imponerende topp på 20,8 C, betydelig høyere enn byens vanlige høyde på 6 °C den dagen. Nærmeste by, Dansberg, nådde 20 C onsdag ettermiddag, godt over sesonghøyden på 7 C den 20. april. Den nordlige halvkule opplever vanligvis et 20 C-merke tidlig i juli.

I mellomtiden

Helgen blir varm langt unna Quebec. Provinsen opplever lavere enn normale temperaturer i løpet av sesongen. En liten sjanse til å se varmen vil dukke opp tidlig neste uke når et system favoriserer en temperaturøkning i Belle County. 25. april skal Quebec prøve lykken for å få sesongens første 20 kuldegrader, som er ti dager etter 13. april.

