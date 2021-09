Det er viktig å styrke Skottlands forbindelser til de nordiske og baltiske landene

Våre nordlige naboer i utlandet i de nordiske og baltiske landene står allerede for 2,6 milliarder pund i eksport.

Vi er alle heldige som har et stort potensial for fornybar energi og har en felles interesse for å utvikle den.

Fra Island til Norge, Danmark, Sverige og Finland er det like stor interesse for fornybar energirevolusjon i Skottland, som det er i Estland, Latvia og Litauen.

For eksempel kjøpte Edinburgh-baserte Red Rock Power nylig 50 prosent av vindmølleparken Overturing i Sverige.

Størstedelen av den genererte kraften vil bli solgt til Norsk Hydro, et norsk aluminiumsselskap.

Utvikling av våre forbindelser med de nordiske og baltiske landene er en stor prioritet for den skotske regjeringen, og det var derfor den var vertskap for ambassadører og seniordiplomater fra de åtte landene på det nylig åpnede Scotland House Hotel i London.

Vårt representasjonskontor har som mål å støtte Skottlands strategiske mål rundt omdømme, handel, forskning, innovasjon, investeringer og vern av Skottlands interesser.

Dette inkluderer utvikling av handels- og investeringsforbindelser, styrking av forholdet mellom myndigheter og myndigheter og tilrettelegging for samarbeid i økonomiske, akademiske og innovative prosjekter.

Skottlands internasjonale fokus ble understreket i et nylig regjeringsprogram av statsminister Nicola Sturgeon, som understreket at “i en tid med økende isolasjon vil Skottlands styrke forbli i dens internasjonale karakter”.

Det er allerede mange områder av politisk samarbeid med våre nordiske og baltiske naboer – inkludert partnerskapet for velferdsøkonomi mellom Skottland, Island og Finland, som kan hjelpe oss å forstå hvordan sosial velferd kan være kjernen i vår utvinning.

I mellomtiden kan CivTech Alliance, som inkluderer medlemmer fra Estland, Litauen og Danmark, forbedre måten vi leverer offentlige tjenester på for å forbedre livene til samfunnene våre og oppmuntre til digitalt samarbeid.

Vår utvinning fra pandemien må være en grønn gjenoppretting, for å akselerere utslippskuttene som trengs for å håndtere klimautfallet og bygge en mer bærekraftig fremtid for planeten vår.

Om mindre enn 50 dager vil Glasgow ønske ledere og forhandlere velkommen fra hele verden til FNs klimakonferanse COP26.

Skottland vil vise frem løsninger som ofte er utviklet i partnerskap med de nordiske og baltiske landene: energieffektivitet med Danmark; restaurering av torvmarker med Finland; karbonfangst med Norge; elektrifisering av transport med Sverige; Digitale prosjekter med Estland og Litauen om bærekraftig livsstil og skogforvaltning.

Og listen fortsetter.

Under COP26 vil den skotske regjeringen være vertskap for arrangementer i Nordpaviljongen, mens vi som en del av det arktiske politikkrammet sponser Cryosphere Pavilion fremmet av det svenskbaserte International Cryosphere Climate Initiative.

Det vil tillate skotske forskere å presentere sine funn og oppmuntre til nye forskningspartnerskap mellom Skottland og Arktis.

Interessant nok er Glasgow den nærmeste byen til Nordpolen som noensinne har vært vert for et COP -arrangement.

Neste år åpner den skotske regjeringen et kontor i København for å øke Skottlands økonomiske og kulturelle visjon i Norden.

Dette vil bli fulgt av en i Warszawa. Begge kontorene vil hjelpe til med å støtte Skottlands voksende kontakter i de nordiske og baltiske landene.

Skottland er et land i Nord -Europa som deler et felles område med sine nordiske og baltiske naboer.

En sentral prioritet er å utvikle Skottlands forbindelser og bidra til å fremme vår regionale velstand, sosiale rettferdighet, klimaansvar og sikkerhet.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Edinburgh Evening News.