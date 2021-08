Det fantastiske Norwegian Glacier Hotel fortsetter sin faste reise

Swarts avsidesliggende beliggenhet bør være et godt sted å se nordlyset i mørket. … [+] Vintermånedene. Snehotta



Streikhotellet i utvikling i Nord -Norge åpnet i 2023 og integrerer futuristisk design med tradisjonelle produkter. Oppkalt Svart, Som skal gi et kart for bærekraftig reiseutvikling over hele verden.

Direktør for utvikling, selv om utviklingen er forsinket med ett år på grunn av infeksjon Ivaylo Lefterov Han sa at overgangen til grønnere reiser har brakt andre til tankegangen. Så kom Kovid, og plutselig begynte alle å snakke språket vårt.

En annen interessant Snehotta -design

De Snehottas siste prosjekt-Det norske design- og arkitektfirmaet som vant prisen for gjenoppliving av 550 Madison Garden i operahuset i Oslo og Midtown Manhattan, skal bli verdens første energipositive hotell.

Hotellet er rettet mot naturelskere som bryr seg om deres innvirkning på miljøet. Snehotta



Det nye hotellet vil registrere omtrent 85% mindre energiforbruk enn et standardhotell og produsere all sin egen energi. For å fullføre standard reisetilbud er en energinøytral båttransport fra Bodi på kortene.

Plassering av Swartisenbreen på turistkartet

Selv om det er av interesse for øko -reisende, ligger hotellets beliggenhet ved foten av en Norges største isbreer Den økende interessen for naturbaserte luksusreiser vil sikkert spre sin popularitet til en mye større gruppe.

“Å lage et energipositivt og lite påvirkende hotell er en nøkkelfaktor for å skape et bærekraftig turistmål som respekterer de unike egenskapene til tomten; sjeldne plantearter, rent vann og blå is på Swartzenbreen,” sa Trudeau Thorsen på Snehetta’s Gazette.

Inspirasjon fra bygde -Norge

Den viktigste vurderingen under utformingen av bygningen er å minimere miljøbanen så mye som mulig. For å oppnå dette trenger ikke Snehotta -arkitekter å se langt.

Designet på Swart Hotel ble inspirert av fisketørkestativene som ble brukt i hele Nord -Norge. Snehotta



De ble inspirert av de A-formede fisketørkestativene og tradisjonell strand som ble brukt av fiskere i hele Nord-Norge.

Hotellets støttestruktur er bygget av værbestandige trekolber som synker dypt under overflaten av fjorden. Snehotta sa at designet “holder et minimalistisk fotavtrykk i det vakre landskapet og gir bygningen et nesten uttrykksfullt utseende”.

Mer fra ForbesBeste standard reisemål i Norge

Mens den runde designen gir gjestene muligheten til å oppleve panoramautsikt over det vakre naturlandskapet, kom valget virkelig etter en undersøkelse av solenergi.

Arkitekter så på hvordan solstråling fungerer med fjellsystemet hele året, spesielt på veldig lange sommerdager og tidlig vinter med nesten ingen sollys på breddegraden.

Sword Hotel er en virkelig spektakulær struktur, bare minutter fra Swordisen, Norge … [+] Breen Snehotta



Et annet resultat basert på studiet av vinduer fra gulv til tak. Om sommeren beholder de ikke mye varme på grunn av det høye solnivået på himmelen, mens om vinteren gir solen mindre varmeenergi til himmelen i år.

Hotellet skal drives nord for kraftstasjonsstandarden. Dette er bygninger som produserer mer fornybar energi enn de trenger for å drive og bygge over 60 år, for å produsere materialer og for å rive bygningen.

Powerhouse er et samarbeid mellom Snehotta, Entra, Skanska, Zero Emission Resource System og Asplan Viag.

Huseiere Miris AS De hevder at energipositive bygninger kan levere så mye som 89% av utslippene som trengs for å oppnå et miljø der global oppvarming vil øke med 1,5 grader over førindustrielt nivå.