«Det føles som post-apokalyptisk»: Frankrike står overfor massive branner og ekstrem varme

Midt i ekstrem varme i den sørlige delen av landet kjemper brannmenn fortsatt mot to aggressive skogbranner i Gironde, som har brent mer enn 5 000 hektar og mer enn 10 000 mennesker har blitt evakuert siden tirsdag, som nå kjemper mot flammene.dødelig“Nær Avignon.

Fire avdelinger, inkludert Vaucluse, ble torsdag lagt til syv avdelinger, inkludert Gironde, som allerede er satt i oransje beredskap. «hetebølge» En alvorlig hetebølge, den andre på en måned, forventes å legge seg i Frankrike og vare til tirsdag, ifølge Météo-France.

Nasjonaldagen var preget av høye temperaturer på opptil 37/38°C i den sørvestlige og nedre Rhône-dalen. De bør intensiveres på fredag ​​sør for linjen Bordeaux – Lyon med verdier mellom 38°C og 40°C, men sterkere nord for den.

Mange steder har 14. juli-feiringen blitt utsatt eller avlyst på grunn av varmen og høy brannfare. På grunn av dette har alle fyrverkeri vært forbudt i landet til mandag kveld. Naboen Gironde ble satt på rødt varsel for «skogbranner» torsdag, etter to branner som har herjet siden tirsdag, La Teste-de-Buch (brent 2.900 hektar), nær Arcachon, og Landiras (2.400 hektar), sør i avdelingen, er ute av kontroll. Og det blir ikke torsdag kveld, sier ordfører Fabien Puccio.

De to brannene, som mobiliserte rundt 1000 brannmenn og ti fly, forårsaket ingen personskader. «Forholdene er ugunstige, ulendt terreng på bakken, vind, høy varme«, kunngjorde guvernøren, og ba ferierende om ikke å nærme seg sektoren Dun du Pilatus, støttet av skoger og stengt for publikum. På ettermiddagen førte vinden mot sør til evakuering av 4000 innbyggere i byen og militærbasen av kosakkene, dekket av en enorm røyk og aske.

«Post-apokalyptisk»

«Jeg har aldri sett det, det føles veldig postapokalyptisk, det faller overalt, på biler, det er bekymringsfullt», sa Carrin, en beboer, kort før den forebyggende utkastelsesordren. Ifølge Gironde branndirektør Marc Vermeulen var nattens prioritet å beskytte eiendommer og hus i Cazaux mot flammene. To hus er imidlertid ødelagt og mange flere er truet, sa provinsrådet på kvelden.

I løpet av natt fra tirsdag til onsdag ble 6000 mennesker evakuert fra fem leire nær Dune du Plat til messesenteret. Flertallet har allerede reist, bemerket AFP-journalisten, og de fleste reiser hjem eller finner overnatting andre steder i turistområdet. De må fortsatt tilbake til leirene for å hente eiendelene sine «helt umulig»Imidlertid ble Arcachon Ronan erklært Leastic visepresident. I Landras, et tynt befolket område, måtte landsbyer evakueres torsdag, og «situasjonen er svært ugunstig ettersom det har vært flere branner», sa provinsrådet.

Sør for Avignon, mot Tarascon, spredte brannen seg fra et jernbanespor rundt klokken 16.00 til et lite kalksteinsmassiv, Montagnet-massivet, hovedsakelig dekket med furu, og dekket raskt rundt 1000 hektar, og brant minst 300 hektar. Ifølge brannmenn.

Like etter klokken 04.00 fredag ​​indikerte brannvesenet i Bouches-de-Rhône at de hadde begrenset brannen, men rundt 1000 brannmenn var fortsatt mobilisert. Ifølge nødetatene var det ingen personskader. I følge Météo-France, hetebølger «Ofte tidligereforårsaker sommer»Varmt og varmt, der 35 grader er normalt».

For forskere er frekvensen og lengden av hetebølger, forverret av klimagassutslipp, en klar indikator på global oppvarming.