Det første helt private romoppdraget har ankommet ISS

Alle smil, tommelen ofte hevet i sin svarte og blå uniform, Ax-1 misjonssjefen, den amerikansk-spanske Michael Lopez-Alegria, kanadieren Mark Pathy, amerikaneren Larry Connor og israeleren Eytan Stibbe gikk ut etter hverandre. . av SpaceX Dragon-kapselen.

De ble møtt med klemmer fra ISS-besetningsmedlemmer og kamerablitser.

Larry Connor sa at han var «glad og beæret» over å delta i opplevelsen, men også klar over «ansvaret» for dette første oppdraget som består av «sivile» som forbereder seg på «en intens uke med etterforskning.»

Eytan Stibbe ønsket å snakke «hebraisk på ISS», og Mark Paty beskrev eventyret som «utrolig».

Michael Lopez-Alegria, en 63 år gammel tidligere NASA-astronaut, er nå ansatt i Axiom, som organiserte turen, og har vært på ISS før.

De tre andre besetningsmedlemmene betalte titalls millioner dollar hver for eksperimentet. Rollen som pilot fylles av Larry Connor, som er leder for et eiendomsselskap.

Mark Pathy er leder av et investeringsselskap og tidligere driver Eytan Stibbe er medgründer av et investeringsfond.

Nybegynnere har allerede besøkt romstasjonen, spesielt på 2000-tallet. I fjor sendte Russland et filmteam dit, den gang en japansk milliardær. Men disse fløy ombord Soyuz-raketter, akkompagnert av kosmonauter.

Axiom Space kjøpte skyttelen fra SpaceX og betalte NASA for bruken av stasjonen.

De fire mennene har en travel timeplan, med rundt 25 eksperimenter på aldring, hjertehelse og til og med stamceller.

Axiom Space har kommet til enighet om totalt fire oppdrag med SpaceX, og NASA har allerede formelt godkjent prinsippet om et andre, Ax-2.

For Axiom Space er dette et første skritt mot et ambisiøst mål: byggingen av en egen romstasjon.