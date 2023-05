Det første kinesisk-designede passasjerflyet har fullført sin første kommersielle flytur

Beijing håper C919 kan konkurrere med mer populære utenlandske fly som Boeing 737 MAX og Airbus A320.

Den statlige TV-kanalen CCTV beskrev: «I fremtiden vil de fleste passasjerer kunne velge å reise på et stort, nasjonalt designet fly.»

China Eastern Airlines flight MU9191 landet «jevnt» på Beijing Capital internasjonale lufthavn omtrent 40 minutter for tidlig rundt klokken 12:30 lokal tid (04:30 GMT), ifølge CCTV.

«Flyturen var veldig jevn, komfortabel og minneverdig. Jeg tror jeg kommer til å huske den lenge,» sa en passasjer på flyet til CCTV etter at flyet landet.

Flyet tok av fra Shanghais Hongqiao-flyplass søndag morgen, ifølge videoer fra kanalen, som sa at 130 passasjerer var om bord.

Før avgang viste statlige medier dusinvis av passasjerer samlet på flyplassen i Shanghai for å beundre det elegante hvite flyet.

Deretter klatret sistnevnte opp på flyet, som lettet etter at det traff rullebanen.

CCTV sa at alle passasjerer fikk røde boardingkort og nøt et overdådig måltid om bord for å feire begivenheten.

Kina, som søker å være selvforsynt med teknologisektoren, har investert tungt i produksjonen av sine første kinesisk-designede passasjerfly.

Flyet er produsert av det statseide selskapet Comac, men mange deler av maskinen kommer fra andre land.

Økt etterspørsel etter flyreiser

CCTV rapporterte at C919 vil bli mobilisert fra mandag for vanlige ruter operert av China Eastern Airlines som forbinder Shanghai med Chengdu (sør).

Den første prototypen av dette smalkroppsflyet som kan frakte 164 passasjerer ble offisielt levert til Air China i desember 2022.

Comacs konserndirektør Zhang Yujin fortalte den regjeringsstøttede avisen The Paper i januar at selskapet hadde registrert mer enn 1200 bestillinger for enheten sin.

Zhang Yujin sa den gang at den statseide produsenten har til hensikt å øke sin årlige produksjonskapasitet til 150 modeller innen fem år.

Asia, og Kina spesielt, er prioriterte mål for europeiske Airbus og amerikanske Boeing, som søker å kapitalisere på den økende etterspørselen etter flyreiser fra den store middelklassen.

I april kunngjorde Airbus at de ville doble sin produksjonskapasitet i Kina og signerte en avtale om å bygge et andre samlebånd i Tianjin (nordøst) for A320.

Det første monteringsstedet åpnet i Tianjin i 2008 og produserer fire A320-er per måned. Raten Airbus håper å øke til seks per måned innen utgangen av 2023.