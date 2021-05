Ford har startet distribusjon av Mustang Mac-E i Europa, spesielt i Norge. Et stort skip av elbilmodellen ankom Norge og de første kjøretøyene ble levert til kundene der.

Mot slutten av 2020 hadde et stort antall protestkjøretøyer ankommet Norge, men bare tosifrede kjøretøyer er registrert i Norge av Mustang Mac-E siden begynnelsen av dette året. De siste bildene viser nå et betydelig antall Mustang Mac-S-er som skal ha blitt losset i Norge og som nå er klare til levering til kundene. Også bildene viser de første underskriftene av kjøretøyene til kundene.

Som EVs inne Ifølge kilder forventes 4000 Mustang Mac-E å bli levert i Norge i mai og juni. Denne elektriske SUV-en er en av de mest solgte bilene i Norge (eller til og med).

I april hadde VW ID4 tilstedeværelse med 1824 biler. I inneværende år kommer den elektriske SUV-en fra Swica til 2 684 nye rekorder i Norge, etterfulgt av Tesla Model 3 (2 570 kjøretøyer) og Audi e-Tron (2450 enheter). Bare Toyota RAV4 og Volvo XC40 har høyere tall, men dette er ikke rene BEV-poster.

Starten på leveranser i Norge, der 4000 kjøretøyer skal ha blitt sendt, kan også ha bidratt til fallet i salget av Mustang Mac-E i USA i april. Fords E-SUV solgte 1951 biler i USA forrige måned, betydelig lavere enn i februar og mars, med mer enn 3000 kjøretøyer solgt per måned. Ifølge Ford var produksjonsvolumet i april 6155 – forskjellen med USAs salg er veldig nær antall kjøretøy som rapporteres å bli belastet Norge.

I Norge starter Ford Mustang Mac-E på 412 000 norske kroner og er tilgjengelig for tilsvarende 41 000 euro – for en standardmodell med bakhjulsdrift. 2WD-varianten med større batteri er priset til 463.400 NOK (46.188 euro). Firehjulsdrevne modeller er priset til henholdsvis 482 000 kroner (48 48 047) og 544 000 kroner (, 54 230). I USA starter Mac-E, 8 på 42 895 (35,502), som etter tilskudd vil være over 000 35 000 (28,967).

