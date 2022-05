Det forventes minst 7 rekrutteringer

Av de tre trenerne som er overvåket av standarden vi avslørte i begynnelsen av mai, vil Norges Ronnie Dela holde tauet. Å vite at sistnevnte fortsatt er under kontrakt i New York City er ikke lett i denne filen. Etter kunngjøringen av spilldirektøren (irske Ferkel Harkin fra Manchester City), ønsker de nye eierne av Standard å designe den nye T1 snart.

Det er klart at standarden i økende grad vil få en engelsktalende aksent.

Når treneren (endelig) er engasjert, kan klubbsupporterne begynne å velge det meste: nivået på restrukturering på spillnivå og definisjonen av det fremtidige sentrum for ligaklubben. Det er opp til oss å ikke beholde noen spiller «mot hans vilje».

Spillere som ikke har noen fremtid på bredden av Muse (Avenatti, Donam, etc.) må finne en ny hjemmebase. Ingen elementer som Jackson Muleka, som ble gjenopplivet i Kazimbasa i Tyrkia, bør bli.

Sidelengs, defensiv eller offensiv, må alle områder av spillet styrkes. I følge vår informasjon må minst 7 til 8 spillere lande på Sclessin i løpet av dette overgangsvinduet, hovedsakelig utlendinger.

Rouches-fansen har fortsatt mange spørsmål å håpe på, og når hele systemet er på plass vil klubben få et seriøst insentiv til å se en lysere fremtid.