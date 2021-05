Det forvirrende bildet av Fiden Carters møte blokkerer sosiale medier

Et godt bilde av president Joe Biden og tidligere president Jimmy Carter har blitt viral på sosiale medier, med de ekstraordinære proporsjonene av det bildet som forvirrer brukere av sosiale medier.

Carter Center har gitt ut et bilde av Mr. Carter og tidligere First Lady Rosalyn Carter med Mr. Biden og First Lady Dr. Jill Biden. På Twitter på mandag.

“Vi er glade for å dele dette fantastiske bildet fra besøket av @POTUS og @FLOTUS, ka, for å se vognene på slettene,” sa organisasjonen i en bildetekst med bildet.

Begge parene smilte, og bildet viste at Biden knelte sammen med Carter. Men noen brukere har lagt merke til at det er noe deaktivert ved proporsjonene til bildet.

Folk påpekte at kondisjonen virket uvanlig større enn Carters, og noen spekulerte i at forskjellen var et resultat av en bredere vinkelkameraobjektiv.

Anbefalt

En bruker sa at proporsjonene på bildet var “ufattelige”, mens andre spurte hvorfor Carters så ut til å være “miniatyrer”.

Noen kritikere traff bildet, forvrengt av en merkelig vinkel fra det øyeblikket det ble tatt.

“De er utrolig fantastiske mennesker. Forholdene her er på en eller annen måte deaktivert. Hvem andre er enige?!, ” Sa noen.

“Hvem er fotografen ??!,” Spurte noen, Og: “Hvilken karma-linse brukte han, og hvorfor?”

Sa noen I et forsøk på å finne ut hva som foregikk, kunne de ikke slutte å se filmen, noe som tilførte vantroen at den var “falsk” men “100 prosent ekte”.

“Pitons utseende er begge syv meter høye eller Carters tre meter høye. Odd,” En annen person kommenterte.

Noen brukere ga lettere tips Hobbiten, Spør om bildet er tatt i “Shire”.

“Biden var glad for å besøke Shire og hilse på Carter. Forhåpentligvis er en ring fortsatt trygg.” En bruker gjorde narr av det.

Lærere av fotografering har antydet at det merkelige perspektivet på bildet kan ha vært på grunn av den lille størrelsen på rommet og bruken av en vidvinkelobjektiv.

“Valget av objektiv er riktig, men noen må ha korrigert forvrengningen i Photoshop før de ble sluppet,” sa han. Sa personen, Før du legger til et eksempel på en gjenopprettet versjon av bildet.

Jonathan Alter, redaktør Hans aller beste: Jimmy Carter, A Life, Sa Washington Post Carters er egentlig ikke “små menn”, men kommer fra “medium til liten størrelse blant presidenter og førstedamer” på 5′5 ″ og 5′10.